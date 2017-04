Buena Semana Santa

No me gusta viajar en Semana Santa. El número de vehículos en las carreteras aumenta la probabilidad de accidentes. Procuro evitarlos, al igual que el exceso de gente en los destinos turísticos, especialmente en las playas.

Hay mejores tiempos para disfrutar esos paseos. Tampoco acostumbro ir a las iglesias, ni a eventos religiosos de temporada, aunque respeto a quienes lo hacen y además viven su credo todo el año. Prefiero la tranquilidad de mi casa, aunque a ratos se vea interrumpida por las múltiples actividades, con derroche de energía, del nieto que vive cerca de nosotros (a mis nietas, que están algo lejos, las extraño mucho).

De verdad han sido gratos estos días.

Pocas veces, en mi vida de trabajador en el campo educativo, había deseado con tantas ganas un período vacacional como éste. El volver a laborar con horario fijo, después de dos años de jubilado, me tomó fuera de condición y ya pedía a gritos un receso, aunque fuera breve. De ahí que, además de descansar, en estos días retomé el buen ritmo de lectura. Pude leer dos libros que había iniciado al mismo tiempo para irlos alternando: El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger y Cómo dibujar una novela de Martín Solares. Me atrapó el primero, que no solté hasta concluirlo la noche del jueves santo, y el segundo, que tenía algo avanzado, lo terminé ayer Sábado de Gloria.

Cuento esto, que puede no ser de importancia para los lectores, porque me parece pertinente señalar que estos días, de los que se dice son “días de guardar”, es decir, para estar en casa, descansar, convivir en familia, son propicios para la lectura, para la reflexión, las remembranzas. Precisamente, la novela de Salinger, con un joven como narrador y protagonista principal, de lenguaje y estilo irreverente, me ha permitido experimentar emociones encontradas: por momentos reír con sus ocurrencias y expresiones o bien deprimirme como le pasa constantemente al personaje central en la obra e incluso sentir desconcierto ante sus planteamientos.

Curiosamente esa lectura hizo posible recordar a seres queridos ya muertos, valorar la familia y los amigos, reencontrarme con parte de mi pasado, pero sobre todo disfrutar la literatura. A ello contribuyó también el libro de Martín Solares, autor que nos lleva de la mano para darnos elementos que nos permitan ser mejores lectores, que nos mantengan motivados para acercarnos a buenos libros. Nada mal esta Semana Santa.





