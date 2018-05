Función Sabatina

Ricardo y Gerardo Vs Diego Sinhue

Los que le echaron montón a Diego Sinhue El Delfín Rodríguez, fueron Gerardo El Pantaloncitos Sánchez y Ricardo El Picudo Sheffield, quienes no perdieron la oportunidad de darle hasta con la cubeta a un Diego que nomás bailaba en el cuadrilátero, la noche del jueves en el debate organizado por el IEEG, y aunque los derechazos fueron esquivados uno que otro dio el en blanco. Claro esquivar y bailar en el ring no es precisamente una pelea, pero ayuda a no ser derribado de un guamazo.

ÚLTIMO ROUND

Fríos

Los que de plano se quedaron como novia de rancho, vestidos y alborotados, fueron el grupo de guanajuatenses valientes que le apostaron a lanzarse en a la aventura de apoyar a una candidata independiente que parecía iba a dar la batalla pese a todas las circunstancias adversas que se le presentaban en el camino. Pero, se sabe que la sorpresiva renuncia en un programa de televisión nacional no solo dejó fríos a sus entrevistadores sino también a estos ciudadanos que los tomaron por sorpresa. Hoy no hay una definición si van a apoyar a algún candidato en esa libertad que les dio su ex gallo.

Sucesores

Una pregunta está en el aire técnicamente desde que la administración de Miguel Márquez Márquez entró en la etapa del ocaso, y es que con todo el relajo que traemos en materia de seguridad, independientemente de quien quede en el gobierno del estado, empiezan a barajarse nombres de los posibles candidatos a echarse a la uña el trompo de la seguridad. Y es que desde esta esquina se consultó a varios expertos en la materia y llegaron a la conclusión de que o se traen a algún experto de fuera del estado, o le apuestan a un sucesor forjado en la propia Secretaría de Seguridad que hoy encabeza Álvar Cabeza de Vaca Apendinni.

Sucesores II

Los momios apuestan doble contra sencillo que incluso en caso de que el voto favoreciera a la coalición Por Guanajuato al Frente, que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la posibilidad de que haya una continuidad en esta dependencia es casi nula, pues si algo van a demandar los guanajuatenses y los integrantes de la coalición es un cambio para dar confianza a los electores inmediatamente luego que pisen el palacio de gobierno. El tema de la Fiscalía es un asunto que se cocina aparte pues aún falta definir el método para la selección de quien será el titular de esta nueva figura, y ven poco probable que se vaya a intentar proponer de nuevo al actual procurador, aunque el trabajo realizado haya llevado a una profesionalización de la procuración de justicia.

Sin militares

El tema es que parece que en el estado de Guanajuato no se ha trabajado o no se ha querido trabajar por forjar perfiles que cubran las necesidades en ambos casos, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad, lo que sí nos piden es que por el amor del cielo no se les vaya a ocurrir a la desgastada figura de un militar o un ex militar, pues ya está más que probado que esos perfiles en poco ayudan.

¿Y la participación?

Y ya para cerrar, el que reconoció que en efecto pudo hacerse un ejercicio más dinámico y atractivo del debate de candidatos al gobierno del estado, fue el presidente del IEEG, Mauricio Enrique Guzmán, quien defendió el formato utilizado, que poco tuvo de diferencia con otros ejercicios del siglo pasado y en el que además se menospreciaron las preguntas enviadas por los ciudadanos, pues además se dejó a voluntad de los candidatos la posibilidad de responder o no ¿y dónde queda fomentar la participación ciudadana?

Los mejores twittazos

El viernes 11 de mayo, mientras el gobernador Miguel Márquez Márquez hacía como que trabajaba, 15 personas fueron asesinadas en el estado...

Bárbara Botello

Bárbara Botello





Alguien no leyó nada respecto de qué es y cómo funciona la alerta de #género....entiendo, cuando crees que cumplir con las obligaciones las mujeres deben lavar trastes...

Beatriz Manrique

Beatriz Manrique





Más Vicente Fox Quesada Retwitteó Nación321

A ver, #Lopitos ¿Primero ofendes a los empresarios y ahora dices que los necesitas? Más rápido cae un hablador que un cojo. Si así cambias de opinión, no quiero ni pensar cómo le iría a México contigo en la presidencia.

Vicente Fox Quesada

Vicente Fox Quesada









Voceros de la mafia del poder soltaron el rumor de que estoy enfermo. Antes asustaban porque supuestamente me iba a reelegir; ahora sostienen que ni siquiera voy a terminar el sexenio. Gracias a la vitamina pueblo, a la ciencia y al creador, estoy al cien. Juntos haremos historia

Andrés Manuel

Andrés Manuel