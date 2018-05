Función Sabatina

LA ESTELAR

Juan Carlos Muñoz Vs Jorge de la Cruz

Los que le pusieron sabor a cuadrilátero en el Congreso del Estado fueron los diputados del PAN, Juan Carlos “El Castor” Muñoz y Jorge “Tirito” de la Cruz, al discutir en tribuna y llevar el pleito extramuros por una propuesta de obra en Celaya para un paso a desnivel sobre las vías del ferrocarril hecha por la candidata del PAN. “No más propuestas improvisadas” dijo el Tirito, y el Castor respondió “deja de decir babosadas”. ¡Tin, tin! ¡Round 1!

***

ÚLTIMO ROUND

Encuentro de terceros

Parece que quienes finalmente empatarán agenda este lunes serán los aspirantes priistas al gobierno del estado y a la Presidencia de México, Gerardo Sánchez García y José Antonio Meade Kuribreña. Y decimos parece porque como están de erráticas las cosas en el tricolor no vaya a ser que a la mera hora ni el encuentro se dé. Y es que en Guanajuato es más que evidente que ambas campañas nomás no empatan, por una parte vienen los promotores del voto de Meade sin hacer referencia ni llamado al voto para Gerardo Sánchez, al menos no de manera elocuente y viceversa. A ver si ahora sí se siente que hay esa unidad que tanto presumen pero que no se ve por ningún lado.

Nervioso

Si alguien está nervioso por lo que ocurre en el municipio es el aspirante a la alcaldía de Irapuato, Ricardo Ortiz, pues sabe perfectamente que estos ataques a la policía municipal le pegan directo a sus aspiraciones, pues con qué cara acude a los ciudadanos a pedir el voto cuando hoy es quien busca la reelección y los irapuatenses ven cómo se les va la tranquilidad de las manos. Harto preocupados están en su búnker los colaboradores del alcalde con licencia, pues quien se ve fortalecida es la aspirante priista Yulma Rocha a la que dentro de su partido ven como un gallo fuerte para arrebatar al menos un municipio a los alicaídos panistas de Irapuato.

Más policías

Pero no es el único que se preocupa, créame que la mayoría de los guanajuatenses estamos más que preocupados en torno a lo que está sucediendo con las autoridades encargadas del orden, pues en este medio ya le dábamos a conocer que en apenas 5 meses del año ya habíamos superado al doble el número de policías asesinados en todo 2017, lo cual no es un asunto menor y refleja que las cosas no están nada bien. Tan solo ayer, dos elementos de la Policía de Irapuato fueron asesinados por sicarios.

Debate

Desde la semana pasada los candidatos al gobierno del estado ya entrenan con sus respectivos “

“coach” para lo que será el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el primero de dos, que se llevarán a cabo en la entidad, para confrontar ideas. Leonardo Valdés Zurita será el moderador de dicho debate, lo cual nos parece bien primero por ser un ex presidente del Instituto Federal Electoral, y segundo porque tiene relación con la entidad a través de la Universidad de Guanajuato de la que ha sido catedrático.

Segundo encuentro

No se pierda este domingo a las 21:00 horas el segundo Encuentro Con… Candidatos al Gobierno del Estado, esta vez con la participación de Gerardo Sánchez García, aspirante del PRI, quien dialogará con nuestros especialistas Juan Miguel Alcántara, José Ángel Córdoba, David Herrerías y los periodistas Miguel Ángel Puértolas, Sofía Negrete y Andrés Amieva.

El segundo programa de la serie de 5 es este por la señal de Multimedios Televisión en el 6.1 y la reseña completa en nuestra edición impresa de MILENIO León el próximo lunes ¡No se lo pierda!

***

Los mejores twittazos

Más Beatriz Manrique Retwitteó Héctor López S.

Ahora síi te la volaste @hlsantillana

Eso se llama #RutaSegura, y es una propuesta del #Verde, planteada, estructurada y presentada por @SContrerasMX

#DiaDeLaMadre

Beatriz Manrique

@BetyManrique

La primera puntada vino de “El Bronco”: su fórmula para acabar con el crimen es abrir prepas militarizadas.

Y como “el delfín” de Miguel Márquez y aspirante a gobernador, Diego Sinhué, carece de ideas propias, se pirateó la ocurrencia

Bárbara Botello

@Barbara_Botello

0 amnistía, yo no puedo perdonar a los que mataron a mi hijo, que los perdone Dios. #RadioXEU

JAIME RDZ EL BRONCO

@JaimeRdzNL

En sigilo y en Jueves Santo, el gobierno estatal de Miguel Márquez Márquez entregó, sin licitar, la concesión del Libramiento Silao.

No conforme con tanta opacidad, la información está reservada.

Bárbara Botello

@Barbara_Botello

Estamos profundamente consternados por el asesinato de nuestro candidato a alcalde de Apaseo el Alto, Remedios Aguirre. El gobernador Márquez es responsable por ser incapaz de garantizar la seguridad en el estado.

Ricardo Sheffield

@SheffieldGto