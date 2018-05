Función Sabatina

LA ESTELAR

Enrique Martini VsGerardo Sánchez

La salida del ring electoral de Enrique Martini, a quien amablemente le pidieron retirarse del cuadrilátero guanajuatense, no fue en vano y sin decir agua va le tiró tremendo derechazo a Gerardo Sánchez García, quien pelea por el cinturón dorado de la gubernatura del estado. Quedó claro que el pecho del ex delegado del CEN tricolor no es bodega y se arrancó en contra el senador con licencia, de quien dijo que ni siquiera debió ser el aspirante a gobernador pues había mejores perfiles. ¡Sopas!

ÚLTIMO ROUND

Sinsabores

Y avanzadas las campañas políticas, sobra decir que poco ha prendido en el ánimo de los votantes, a grado tal llega el desinterés que hay quienes dicen que de no ser por algunos encuentros que le han puesto color al proceso electoral, ni cuenta nos daríamos que estamos en proceso para elegir a las próximas autoridades, tanto estatales como municipales. Y es que los nostálgicos recuerdan cómo en anteriores procesos el tono de estridencia era tal que provocaba el hartazgo entre los ciudadanos ¿Será que por eso se cuidan de no hacer tanto ruido?

Desconocidos

La verdad es que la mayoría de los mexicanos no recuerdan siquiera el nombre ni la totalidad de los candidatos a la Presidencia de la República, El Peje, Anaya, Meade, El Bronco y Margarita son los nombres que más o menos ubican pero no atinan a saber siquiera el nombre completo del candidato, menos la alianza que los postula y aún menos los partidos que la integran. No se diga los candidatos al gobierno del estado, Diego, “Chefil”, y a lo mucho Gerardo son los nombres que más recuerdan, tal cual muy lejos quedan las menciones de Felipe y Bertha, que la gran mayoría no saben que andan también en campaña. Que conste que es muy fácil saberlo saliendo a preguntar al ciudadano de a pie.

Alternas

Se nota clarito que quienes vienen a hacer campaña a favor del candidato de la alianza Todos Por México, José Antonio Meade Kuribreña, no lo hacen coordinados con quienes andan en pos del candidato del PRI al gobierno de Guanajuato, Gerardo Sánchez García. Y es que ayer estuvo en la entidad el coordinador nacional de Jóvenes con Meade, José Manuel Romero Coello quien vino a promover al aspirante entre las juventudes guanajuatenses, pero en ningún momento se le vio cercano al aspirante al gobierno del estado, lo que llama poderosamente la atención. Y es que desde un inicio quedó clara la separación de campañas al no unir esfuerzos entre los equipos de ambos aspirantes, divide y vencerás dice el dicho.

Suspenso

Como en serie de suspenso se ha llevado el tema de El Zapotillo, obra importantísima que requiere León para abastecerse del agua del Río Verde. Y es que aunque en la tierra del tequila y el mariachi suenan tambores de guerra peleando la propiedad del agua para Jalisco, ayer el gobernador Miguel Márquez dijo que el proyecto está vivito y coleando, luego de reunirse con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra y el director de BANOBRAS, Alfredo Vara Alonso. Dicen que pronto habrá novedades en cuanto a la ejecución de la obra, ya veremos.

Encuentro

No se pierda mañana domingo el programa Cambios, por Multimedios Televisión (6.1 de Tv abierta) a las 9 PM y la reseña el próximo lunes en este su diario MILENIO, del primero de 5 encuentros con candidatos al Gobierno del Estado, en donde participará Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como primer invitado, el encuentro promete, por ser un formato diferente en el que periodistas y expertos cuestionarán sobre diversos temas a los candidatos ¡No se lo pierda!

Los mejores twittazos

¿En serio @miguelmarquezm pide “elevar el debate”, después de invocar a Robocop y Terminator para que combatan la inseguridad, y justificar desapariciones de jóvenes “porque se van con la novia”? Más bien, tenemos un gobierno chicharronero, cruzado de brazos ante la delincuencia.

Ricardo Sheffield

@SheffieldGto

No es que yo ande de mal pensada. No creo que en Presidencia les pidan a los empleados que apoyen a @hlsantillana y zas! Que se equivocan y lo hacen desde las cuentas oficiales.

Beatriz Manrique

@BetyManrique

@Rural_Leon

@IEEG

Claro que el programa millonario Escudo, de @miguelmarquezm, ha dado resultados: negativos, por supuesto. Un rotundo fracaso en el combate a la inseguridad.

Tanto, que The Economist, pone a Guanajuato como ejemplo del fracaso contra la delincuencia.

Bárbara Botello

@Barbara_Botello

Más Vicente Fox Quesada Retwitteó Ricardo Alemán

¡Y los mexicanos … lo saben, lo saben Ves, @lopezobrador_, todos nos preguntamos lo mismo: ¿cómo le has hecho para mantener una campaña tan larga? Puro rufián de tu partido que te da diezmo a cambio de que los absuelvas ¿o me equivoco?

Vicente Fox Quesada

@VicenteFoxQue

La @PGJEGUANAJUATO es opaca, está en el ostracismo y es utilizada para perseguir a sus adversarios políticos. Una pena...

Bárbara Botello

@Barbara_Botello