Función Sabatina

Se acabó aquella luna de miel en la que Miguel y Miguel se ponían como ejemplo, y esta semana el que vino a dar el primer golpe fue el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien vino a decir que el gobierno que encabeza su tocayo, Miguel Márquez, nomás no ha hecho nada por atender el tema de la seguridad. Le prendió el rancho mientras Márquez andaba de gira, pero no pasará de ahí… solo anécdota de tiempo electoral.

ÚLTIMO ROUND

¿Y el "huachicol"?

Desde que llegó a la dirección de Pemex Carlos Treviño, nos cuentan que es fecha que no ha vuelto a reunirse con el Grupo de Coordinación Guanajuato a fin de dar seguimiento a los acuerdos con la paraestatal en materia de combate al robo de combustible, dicen que eso sí, siempre les toma las llamadas a la autoridad estatal pero sigue sin definir fecha de reunión. La última que tuvieron fue allá por el mes de febrero. Cómo estarán las cosas que ya empiezan a extrañar a José Antonio González Anaya, que hoy despacha como secretario de Hacienda.

Ya veremos

Claro, nos dicen que no es que quieran ser mal pensados, pero curiosamente uno de los flancos por donde le pueden pegar a Guanajuato es por el tema del huachicol, y resulta raro que en periodo de campañas no se haya podido concretar una reunión con el mandamás de la empresa a la que un día sí y otro también le están pegando los grupos criminales encargados del robo de combustible. A ver si es cierto que en temas de gobierno y sobre todo en temas de seguridad los asuntos partidistas y los colores no entran.

Profeta

Bien dicen que nadie es profeta en su tierra y el dicho aplica perfecto para el alcalde de Guanajuato, Édgar Castro, quien ayer rindió protesta como presidente de la Federación Nacional de Municipio de México que agrupa a alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios de más de mil 625 municipios. El tema es que no cualquiera llega al cargo y algo habrán visto los ediles que la integran para que presida la organización. Pero en Guanajuato su partido no le vio “las canicas” suficientes como para buscar la reelección, y todo parece que terminando su encargo iría a la banca a esperar mejores tiempos mientras el PRItanic intenta llega al puerto.

Abandonan

Bueno, cómo estarán las cosas entre el priismo local que primero se avienta del barco el capitán Santiago García, en medio de unas campañas con marejada, y luego hace lo propio el que hasta ayer fuera el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Martini Castillo. Curioso que esto suceda justo después de la visita de Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, y luego la del dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza. Será que de plano ya no le ven futuro al partido en la entidad que ya ni delegado hay.

Visitas

Y hablando de priistas los que siguen con agenda abierta para recibir a su candidato presidencial son los miembros de la grey tricolor, que en la semana recibieron a sus jerarcas representados por Enrique Ochoa Reza y el obispo Miguel Ángel Osorio Chong. Pero para nada ven que José Antonio Meade tenga en el corto plazo, programada su visita a la tierra de José Alfredo Jiménez. En periodo electoral ya visitaron el estado todos los candidatos a la presidencia, solo falta Meade Kuribreña, ya les diremos si al final se anima a visitar al electorado guanajuatense.

Los mejores twittazos

Que mal te ves @lopezobrador_ vulgar, miedoso no eres capaz de debatir, como quieres ser presidente?

Aguas México, cada día se exhibe más. NO vale la pena.

Rechaza AMLO debate con Anaya; me puede robar la cartera, dice

Vicente Fox Quesada

@VicenteFoxQue

Meade, además de tapadera, es un calumniador. Anexo las pruebas para demostrar que los “tres departamentos” no son míos. https://bit.ly/2qVvRGn Él ya lo sabía, pero anda muy nervioso, lo comprendo.

Andrés Manuel

@lopezobrador_

Andrés: mientes otra vez. Los documentos que exhibes no fueron inscritos en el Registro Público. Nos quedamos en las mismas. Espero que cumplas tu palabra, @lopezobrador_.

José Antonio Meade

@JoseAMeadeK

A @JoseAMeadeK le van a dar 9 millones de spots, a @RicardoAnayaC 8.6 millones, a @lopezobrador_ 8.5 millones de spots y al Bronco nomás 13. Pero cómo yo sí se usar Facebook, no me importa #ActuaMX

Jaime rdz, El Bronco

@JaimeRdzNL

El miedo no anda en burro. @lopezobrador_ no quiere otro debate porque teme volver a ser exhibido en sus engaños y contradicciones. #AMLOTieneMiedo

RicardoAnayaC

@RicardoAnayaC