Función Sabatina

Héctor Finito López Santillana deja el trono local pero va de nuevo por el campeonato reloaded, y en su despedida dijo que deja las bases para una ciudad con más seguridad pública. Los de su establo lo aplaudieron y votaron por otorgarle la licencia, pero ni tardo ni perezoso, Gerardo Hulk González, votó a tal, pero en contra, y lanzó un centroderechazo al hígado, pues dijo que el campeón con licencia deja una ciudad violenta, en desorden, y que lo de las bases para la seguridad, está solo en papel, porque la realidad es otra.

Para ocupar la silla de campeón local en León, fue aprobada la toma de estafeta por parte de Luis Ernesto Tornado Ayala, quien para no dejar duda de su potencia, llamó de inmediato a reunión del Gabinete de Seguridad, donde dejó en claro que no se va por medias tintas, sino por tintas claras aunque no tan dulces, pues dijo que todos los que integran este grupo, no tienen descanso, y deberán estar al pendiente las 24 horas de los siete días.

Los teléfonos de los funcionarios de primero y segundo niveles en materia de seguridad pública, no pueden ser apagados ni en el baño o aunque se vayan de día franco o happy weekend. Esto, porque la delincuencia no descansa ni un solo minuto. La pregunta es ¿aguantarán los funcionarios ese ritmo?, pero bueno, para eso les pagan y les pagan bien. Recuerden que los teléfonos y radios los paga el pueblo.

Entre los que pelean por el campeonato estatal en Guanajuato, su preparación varía de intensidad según sea el interés y medios que tienen para ser campeones. Tanto en la realidad como en los medios publicitarios, está la lucha de Diego El Magnífico Sinhue; en el intensómetro, le sigue Ricardo Maromero Sheffield, quien luego de cambiar de establo, tiene que hacer doble esfuerzo, porque para la publicidad mediática tiene menos prerrogativas; luego o más o menos en el mismo lugar, está Felipe Arturo El Elegante Camarena; en cuarto lugar, del que poco se sabe, si no es porque sale en un spot emotivo de tele, está Gerardo El Sugar Sánchez; este pugilista, en lugar de peso welter, parece peso paja, porque está donde lo lleva el viento, o es posible que sus mánagers o sus publicistas están dormidos, porque ni comunicados mandan.

Por lo que respecta a los competidores de peso completo por el campeonato nacional, la lucha es encarnizada. Andrés Manuel El Bocazas López, dicen que lleva diez puntos de ventaja, lo que equivaldría según expertos, a más de cuatro millones de votos; de ahí en delante, quién lo puede alcanzar; el que podría acercarse un poco más es Richie Gallito Anaya, quien mágicamente ya ha sido menos asediado con la “persecución gubernamental”, aunque de aquí al primero de julio, algo podría pasar.

Sin que haya un debate aún, el que poco levanta, pese a la vorágine de estrategias publicitarias, es José Antonio Cochulito Meade; él tiene ganas de noquear, y hasta ahora los de su establo solo hacen de tripas corazón, por posicionar una propuesta que parecía inteligente, pero que no engaña al pueblo.

@hlsantillana está a punto de solicitar licencia para buscar la reelección, pese a que hay un incremento de 62% de homicidios dolosos en comparación a los que había durante la pasada administración.

@Barbara_Botello





¿Entonces? Ese @lopezobrador_ es un loquillo. Populista, pues.

@BetyManrique





En campaña comen hasta en los mercados, pero en el puesto sólo en restaurante de lujo.

Ese avión no lo tiene ni

@POTUS44 en el 2018 también lo vamos a vender.

@ComunicacionSEG y a 2 más. Otra vez la falta de equidad, mientras beneficia a una escuela, mil se quedan sin apoyo.

