Función Sabatina

LA ESTELAR

Bronco VsAMLO

Apenas le abrieron el arrancadero y sobre quien se fue el hoy aspirante presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, fue sobre Andrés Manuel López Obrador, despertando sospechas respecto hacia dónde jugaba el gobernador con licencia de Nuevo León. Y es que de inmediato soltó una coz en contra del Peje al acusarlo de ser él la mafia del poder que tanto invoca en su discurso político. Claro que López, colmilludo, esquivó al jumento y se mantuvo sereno-moreno.

***

ÚLTIMO ROUND

Cambio de cachucha

Listo para pelear por mantenerse en la silla en la que hoy despacha como alcalde de León, Héctor López Santillana ya empieza a darle forma a su equipo de campaña, mismo que será presentado inmediatamente después de solicitar licencia al cabildo leonés. Por lo pronto está más que cantado que quien se queda a cuidar el changarro en lo que el jefe se va de campaña es Luis Ernesto Ayala, así que si no hay novedad; en dos semanas empieza la campaña de López por el cetro que hoy sostiene.

Le prenden cohete

Y en Guanajuato capital no todo está dicho, resulta que el que está peleando contra la oposición ¡en su propio ring! Es el alcalde Édgar Castro Cerrillo, quien dice no está dispuesto a abandonar el partido pero tampoco a tirar el arpa, luego que le cerraran las puertas para competir por permanecer despachando como alcalde de este municipio. Nos cuentan que a quien le prendieron un cohete fue al dirigente del PRI en el estado Santiago García quien arremetió contra Castro luego de que saliera respondón a los liderazgos del Parque Jurásico, perdón del tricolor.

Pelea

Pues resulta que Édgar impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato la decisión de su partido de anteponer el género del candidato al derecho de este por contender para un segundo período, pero además de basarse en argumentos poco creíbles para ello y súmele que ni siquiera escucharon al alcalde para darle la oportunidad de ejercer un derecho consagrado en la Constitución como es del de ser votado.

Va con todo

Se sabe que esta semana si no es que en el transcurso de hoy al lunes el TEEG podría emitir una resolución que iría hasta la reposición del proceso de selección del candidato, que hasta hoy es la ex panista Ruth Lugo Martínez a quien los priistas de la capital no ven nada bien, pues la ven como imposición. Pero la cosa no termina ahí en caso de resultar desfavorable para el actual alcalde irá al Trife en donde el desenlace para los priistas de Guanajuato podría ser hasta quedarse sin candidato. Ya le contaremos.

Esperanzado

Y uno que no se amilana es el candidato a diputado federal por el distrito 4, Ángel Zamora, quien nomás ve cómo le pasan por enfrente los jitomatazos en su partido el Revolucionario Institucional. Zamora quien su último cargo fue en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anda ya gastando suela en la pista que también recorre el ex gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks a quien ve como un rival de nivel pero nada difícil al ser un distrito en el que hoy gobierna del PRI.

***

Los mejores twittazos

El gobierno de Miguel Márquez está lleno de corrupción. Este es otro ejemplo más de que lo que más importa al gobernador es salir con los bolsillos bien llenos gracias a sus negocios o favores.

Bárbara Botello

@Barbara_Botello

Comenzamos!.... muchos seguidores que no tuitean y que nadie los sigue...🤔 presiento ataques anónimos. ..no pasa nada...

Buenas noches!

Beatriz Manrique

@BetyManrique

Critico la inversión que Sinhue está haciendo en publicidad (2 espectaculares en el mismo lugar y con el mismo diseño)

Hasta cuando tienes mucho dinero hay que saber gastar.

Se imaginan que así ejerza el presupuesto de #GTO ?

#MejorNo yo creo que #SiHayDeOtra se llama @CamarenaFelipeA y es #Verde!

@partidoverdegto

Beatriz Manrique

@BetyManrique

Sin duda algo raro e inusual le está pasando a mi cuenta de twiter!

Sergio Contreras G.

@SContrerasMX

En respuesta a @miguelmarquezm

Bernardo Gómez Retwitteó Joaquín López-Dóriga

Otro dia de paz, pero del sepulcro en Guanajuato

Bernardo Gómez

@bernardo_gomez