Función Sabatina

LA ESTELAR

Vicente Fox Vs Tatiana Clouthier

Vaya agarrón que se dieron en la red del pajarito el ex presidente de México, Vicente Fox, y la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, luego que el primero abriera fuego contra AMLO, la segunda arremetió acusando a Fox de ser vocero de José Antonio Meade y de haber perdido la razón. Fox respondió a la ex panista diciendo que el Maquío, su padre, estaría decepcionado de verla en medio de un grupo de delincuentes… Cómo cambian las cosas a casi un par de décadas de que el PAN ganó por primera vez la Presidencia.

***

ÚLTIMO ROUND

Visita

Quien arribará a la ciudad de León Guanajuato la próxima semana como parte de las actividades de intercampaña para acercarse con el empresariado local es el aspirante de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a fin de tener un diálogo con los capitanes de empresas locales, quienes también podrán charlar de viva voz con AMLO respecto a los temas que les interesan. Recientemente quienes tuvieron el acercamiento con la iniciativa privada fueron el empresario regiomontano Alfonso Romo y la ex panista Tatiana Clouthier, hoy integrantes del equipo de López Obrador.

Ajedrez

Se espera que con la visita del aspirante también se despejen algunas dudas respecto a candidaturas que aún están pendientes, como la de León en la que dicen sigue más que apuntado el empresario Aurelio Martínez el Chachis, pero que hasta el día de hoy nomás no le dan luz respecto a su postulación. Además, aunque Antares Vázquez sigue siendo la precandidata al Gobierno del Estado, dicen que la última palabra no se ha dicho y a la hora de la hora, terminan postulando al ex priista Miguel Ángel Chico, carta fuerte de Ricardo Monreal. Aunque hay quienes ubican a Chico también como posible candidato a la alcaldía de León.

Kamikaze

La que ya apareció muy contenta junto a Gerardo Sánchez fue la ex panista Ruth Lugo Martínez quien se unió a la tradición priista de compartir el pan y la sal con el aspirante del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura al gobierno del estado a quien ya se unió como enlace de vinculación con la sociedad, cualquier cosa que esto signifique también abre la puerta a que la hoy priista empanizada sea la carta de los gerardistas para abanderar la candidatura del tricolor a la presidencia municipal de Guanajuato capital.

Esperanza

El dedazo, dicen, vendrá del Comité Ejecutivo Nacional del PRI desde donde se decidirá quién será el ungido para encabezar los esfuerzos del tricolor para mantenerse gobernando la capital política del estado. Y aunque en la dirigencia estatal no quitan el dedo del renglón respecto a que por equidad de género irá una mujer en busca de gobernar la capital, Edgar Castro no apaga la velita que encendió para ser él el nominado. Eso sí, dijo que en caso de no ir él no hará berrinches como otros y se quedará a esperar mejores tiempos en el tricolor.

¿Y el Director, apá?

Mal se vio que despidieran a la sub directora de Protección Civil Nancy Guadalupe Rivera Martínez, pues su salida por dejar sin quien atendiera la oficina de la dependencia por irse a un curso con su jefe a Chetumal, Quintana Roo, huele más a que quisieron ubicar a un chivo expiatorio que pagara los platos rotos de la irresponsabilidad del titular del área. Al día de hoy no se sabe de que haya intención de sancionar a Salomón Ocampo Mendoza, quien en todo caso es el responsable directo de no haberse cerciorado que dejaban solas las oficinas de la dependencia sin dejar un encargado de despacho.

***

Los mejores twittazos

MÁS inseguridad que nunca, el desinforme de @miguelmarquezm. Lo único que faltó en el sexto informe del gobernador es que él mismo se aplaudiera.

Bárbara Botello

@Barbara_Botello









Gobernador @miguelmarquezm se vale hablar de logros, pero también de los errores, como ciudadanos nos interesa saber la realidad de la seguridad, desarrollo social y medio ambiente, estas son sus deudas, todavía hay mucho que hacer y a usted ya se le acabó el tiempo

Felipe Arturo Camarena‏

@FelipeArturoCa









Que vergüenza ver que la @PGR_mx litigue en medios contra @RicardoAnayaC, es claro que hoy la institución ha olvidado su objetivo de procurar justicia y se dedica a ser comparsa del @PRI_Nacional, por eso está el país cómo está #NomásPRI

Ricardo Villarreal G

@VillarrealRic









Respondiendo a @miguelmarquezm y a @PanchDominguez





Y a Ricardito Anaya no se hagan los desentendidos. Pillines

(opinión sobre la reunión que tuvo Márquez con el gobernador de Querétaro)

Salvador Omaña

@chavitaomana