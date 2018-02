Función Sabatina

LA ESTELAR

Verónica García Vs Wintilo Vega

La ex regidora de León, Verónica García Barrios salió en defensa de su jefa y lanzó tremendo derechazo pero en contra de las de su propio género al asegurar que en el PRI valoran más la belleza del derrière que el trabajo, para asignar candidaturas. En respuesta, el ex priista Wintilo Vega terminó por noquear a la retadora cuando la calificó como integrante del gremio del oficio más viejo del mundo en busca de una prerrogativa, ¡así la política local señores!

***

ÚLTIMO ROUND

Contra las cuerdas

Y la que en el primer round quedó contra las cuerdas (lo que desató la furia de su escudera Verónica García) fue la diputada federal, Bárbara Botello, quien ya le anda coqueteando a otro mánager para entrarle a la pelea electoral del 2018, pues como según no valoraron las peleas ganadas como diputada local, dirigente del tircolor y la alcaldía de León, pues mejor le entrará a la moda del ropavejero, ya ve que López Obrador anda recolectando “talentos” de otros partidos para sumarlos a su fuerza política. Aunque las malas lenguas dicen que los de Morena no le apuestan a que se suba a su ring, por aquello de los escándalos y el proceso de desafuero en su contra.





Golpes y más golpes

El que está dispuesto a que dentro de su partido le pongan los ojos de cotorra y las orejas de coliflor es el ex alcalde de León Ricardo Sheffield, quien aunque no ve una pelea desigual contra su retador virtual, Héctor López (pues todavía no se inscribe) y aún tiene fe en que el réferi de del PAN sea parejo a la hora de los trancazos, no descarta la posibilidad de cambiar de mando y ya lo hizo público. A ese sí, nos cuentan, lo compra el ropavejero y no descarte su partida y que ya sobre el cuadrilátero constitucional le dé un susto a los panistas.





El que calienta

Y el que de verse en el ring ahora está en la banca de la noche a la mañana, es el alcalde de Guanajuato capital, Edgar Castro Cerrillo, pues antes de que sonara la primera campanada lo mandaron a vestidores pues la pelea para los priistas la dará una mujer. Claro que de entrada el Alcalde no se quitó ni las vendas ni los guantes pues aunque se disciplinará, no pierde la esperanza de buscar otro cetro. Dicen las malas lenguas que Castro no es bien visto por el grupo que controla el partido, pues desde la contienda por el cargo que ocupa, lo dieron por perdedor. Ahora lo bajaron pero dicen que no se dejará.





Golpe bajo

Fue el que recibió el gobernador Miguel Márquez esta semana, al enterarse que siempre no le iban a mandar (por el momento) el total de elementos de la Policía Militar que le habían prometido, pues apechugó y celebró que finalmente se hayan puesto a trabajar. Por lo pronto ya patrullan mil 500 de los tres mil 200 prometidos. Claro que para el ejecutivo le parece que no hay derecho cuando desde que le vendieron la idea le metió todo el acelerador para conseguir la lana para construir la base militar. Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos, de los diez que yo tenía ya nomás me quedan nueve.





En la pelea

Los que se la siguen partiendo contra los criminales con acciones diarias que ya dejaron cientos de miles de litros de huachicol decomisados, mercancía robada recuperada, son los de la Policía Federal. Solo que a ellos no se les ha consentido como a los de la Policía Militar, pues parece que se les olvidó el terreno prometido en Puerto Interior para su base y hoy se mantienen como renteros de la sede desde donde operan. No piden 350 millones de pesos pero sí más consideración… ¿cosa de justicia no cree?

***

