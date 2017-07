Función Sabatina

LA ESTELAR

Margarita Sierra VS. Transparencia

Durante décadas, los mexicanos no podíamos acceder a información que debería ser pública, desde el monto de las reservas internacionales, el saldo de la deuda pública, los sueldos y prerrogativas de funcionarios públicos y en qué se gastaba el dinero de todos, entre otros; así, la transparencia es relativamente nueva en México y por la cual pelearon cientos de activistas desde el siglo pasado, muchos de los cuales no vieron el fruto de su lucha, y ahora que hay cierta apertura de las autoridades viene Margarita Sierra, como representante de la sociedad, a decir que “le da flojera” informar lo que costará una consulta municipal. ¡Plop!

***

Último Round

Coquetea Quirino a MC

Muy coqueto con los naranjas dicen que anda el ex candidato por la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez. Cuentan que el político se encuentra negociando una diputación plurinominal a través de MC para el 2018, sin embargo, no suelta tampoco sus posiciones en el partido del sol azteca, pues uno de sus hermanos se mantiene en un plantel de bachillerato de la UdeG como director, pero, además, fue promotor de #SinVotoNoHayDinero y publicaba fotos con Pedro Kumamoto en sus redes sociales, mientras que el otro hermano busca un lugar privilegiado en los grupos juveniles del mismo PRD, por lo que parece que los Velázquez Chávez de Tlajomulco quieren expandir su territorio y presencia política y buscan por todos los caminos posibles para hacerlo. Veremos si no se quedan como el perro de las dos tortas.

Busca PRD “fans”

Luego de su exitosa participación en la elección del estado de México -pues aunque no ganó sí logró levantar la votación del PRD en aquella entidad- ahora el ex candidato a la gubernatura del Edomex, Juan Zepeda Hernández, visitará hoy Jalisco con la intención de reunificar a las corrientes del sol azteca. El también músico y ex rockero tendrá una presentación pública junto con el dirigente estatal Raúl Vargas, Camerino Márquez Madrid, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, además de Verónica Juárez Piña, secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo del CEN y Adriana Díaz Contreras, secretaría de Desarrollo Sustentable del CEN del PRD. Ya veremos si los perredistas locales sacan sus hobbies de juventud, como Zepeda, para tratar de hacerse más atractivos para el electorado; a ver si cuaja los Varga’s Band.

“¡Gol a Hermosillo!”

Vaya oso protagonizó el diputado local Alejandro Hermosillo. Resulta que el legislador se colgó de una imagen que circulaba en redes sociales para criticar el bloqueo de un carril de la avenida Hidalgo por lo que se decía era la instalación de una cámara de fotomultas. “No bueno…en plena hora pico cierran Chapultepec para instalar una cámara de Fotoinfracción. Y luego preguntan por qué la gente se enoja”, tuiteó. Pero para pronto la empresa Autotraffic le respondió que allí no instala ni tiene cámaras; además, en la foto se ve que están reparando el semáforo descompuesto. Hermosillo ya nomás respondió que no todas las cámaras de fotoinfracción son de la empresa… lo que se sacó de la manga o el diputado sabe de la existencia de otra empresa de la que no hay registros en la Ciudad.