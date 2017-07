Función Sabatina

LA ESTELAR

Vecinos VS ciclistas

En la última semana se dieron hasta con la cubeta los opositores y los defensores de la ciclovía que está inconclusa en el boulevard Marcelino García Barragán, esto, por la consulta popular que se realizará mañana en la zona de influencia de la ruta. Mientras que los vecinos hicieron volantes y difundieron varios mensajes en redes sociales acusando que la vía está mal planeada y que no le sirve a nadie o casi a nadie, los grupos de ciclistas se volcaron a convocar a que todo mundo vaya a votar en favor de la ciclovía, no sólo harán rodadas especiales, sino hasta eventos artísticos para advertir la importancia de esta vía que ha sido criticada desde finales del año pasado.

***

ÚLTIMO ROUND

¿Sacrificio en puerta?

Entre lunes y martes, según lo ofreció el gobernador Aristóteles Sandoval, se anunciarán ajustes al programa de fotoinfracciones. Esto orillado por las críticas al programa de parte de diversos actores políticos que lo acusan de ser recaudatorio, de ser un negociazo para la empresa y que no se aprovecha lo que se recauda para mejorar aspectos de seguridad vial. Lo cierto es que la inconformidad creció por la lentísima reacción de las autoridades a responder y corregir rápidamente. Si bien se suspendió dos meses el programa, fuera del balizamiento para advertir la presencia de los radares en la calle, no se acompañó de una obligada socialización. Así parece poco lo que se puede hacer para mejorar la imagen del programa. Y aunque se dice que habrá ajustes, lo que que es un hecho es que la faotomulta continuará, sea operada por Autotraffic o por el estado, según lo dejó entrever el propio ejecutivo estatal.

Quedó en el camino

Como estaba previsto, Mario Silva llegó a la dirección del Instituto de Planeación Metropolitana (Imeplan) un puesto que, se especuló con mucha insistencia semanas atrás, sería ocupado por el ex subsecretario de Planeación del estado, David Gómez Álvarez, personaje que, decían, presumía tener buenas relaciones con todos los bandos políticos del estado. Incluso, personas del mundo de la academia veían esta vez como el pretexto ideal para que Gómez Álvarez volviera a la escena política local, pero no ocurrió. Así, el cambio de titular del Imeplan se concretó ayer. A Silva le ofrecieron que estará por cuatro años en el encargo. Ya veremos si él sí cumple con el plazo que no pudo o quiso completar su antecesor, Ricardo Gutiérrez Padilla.

Pleito alfarero

El sindicato de burócratas de Tlaquepaque sigue acusando anomalías de la alcaldesa María Elena Limón. Según el gremio, el secretario general del ayuntamiento, José Luis Salazar, acompañado de un notario acudió a la oficina de Aseo Público para exigirles que se desistieran tanto de una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos así como de una denuncia que presentaron los trabajadores por abusos. A cambio de desistirse, les entregarían las llaves de los camiones recolectores y asignarles ruta. Cuentan que muchos firmaron ante la necesidad de sacar el sustento diario con las propinas que reciben, pero algunos no lo hicieron y, más molestos que antes, fueron a ampliar la queja y la denuncia. Total que sigue el pleito entre ayuntamiento y sindicato.

Campus para todos

Resulta que el Campus Party, este evento que generalmente era acompañado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que encabeza Jaime Reyes, este año se ha visto más llena de funcionarios estatales, municipales y hasta del Poder Judicial que participan en alguna actividad o que presumen, a través de sus redes sociales, que acudieron al evento y que están muuuy interesados en apoyar a los campuseros, emprendedores y desarrolladores en general. Nada que ver con los tiempos electorales que se avecinan, ¿verdad?