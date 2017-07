Función Sabatina

LA ESTELAR

Aristóteles Sandoval VS Temacapulín

Lo que pintaba que sería un entrenamiento de sombra, un evento de mero trámite, se transformó en una pelea súper estelar. Todo mundo apostaba triple a sencillo que la presentación del estudio de UNOPS sobre el agua de la cuenca del río Verde sería sólo para justificar el congelamiento de la presa El Zapotillo, pero ¡tómala! que no: fue para reavivarla. El gobernador Aristóteles Sandoval, sin decir agua va, recetó un derechazo a los defensores de Temacapulín al restregarles que será inundado, los que para pronto se prendieron y lo hicieron abandonar el estrado en medio de gritos y pancartas.

***

ÚLTIMO ROUND

No pueden estar tranquilos

La decisión sobre El Zapotillo volvió a confrontar al gobernador Aristóteles Sandoval y al alcalde Enrique Alfaro. Aunque tardó en reaccionar, al final del día el líder de Movimiento Ciudadano dio color sobre el tema. A través de su perfil de Facebook, el jueves el edil se fue con todo contra el ejecutivo, del que dijo “Tomó la decisión, según él, con base en un estudio que se acaba de presentar y que nadie ha podido conocer a fondo. Tomó la decisión faltando a la palabra que él mismo había empeñado”. Y remató con que él cree que se puede salvar Temacapulín, “podemos defender con determinación los intereses de Jalisco y de su gente”. Más claritas sus pretensiones, imposible. Mientras que Aristóteles ahora retó a sus críticos para que le rebatan que se puede salvar Temacapulín. Ahora bien, con esta decisión, Sandoval Díaz bien podría pensar en su futuro político como candidato a presidente municipal… ¡pero de León, Guanajuato! Seguramente, a partir de ahora los leoneses lo tendrán en muuuy buen concepto.

“Todos son iguales”

Por cierto, apenas Alfaro descalificó lo hecho por el gobernador en el tema de El Zapotillo, por faltar a su promesa de no inundar Temacapulín, y para pronto algunos cibernautas le recriminaron al alcalde tapatío que ha actuado igual que Sandoval, pero en temas de incumbencia municipal. Por ejemplo, le recordaron que se había comprometido a recuperar para el municipio los terrenos del proyecto Puerta Guadalajara: “Tú también cojeas de la misma pata y no tienes palabra o qué, ya se te olvidaron tus promesas para recordártelas, y está asentado en acta de cabildo, eres igual que Aristóteles en ese sentido, así que no te queda presumir de que tú si cumples”, le refirieron desde la cuenta de Saúl G Román. Varios le reclamaron que no defendió los predios que ocupó el extinto planetario de Guadalajara y que ahora se vaya a permitir la construcción de un centro de espectáculos para realizar allí las Fiestas de Octubre y otros desarro-llos, así como que no se haya consultado el proyecto con lapoblación de la zona.

¿Trabajan juntos?

Cuando todos pensaban que la rivalidad entre las áreas de seguridad pública del estado y metropolitanas se habían aplacado... Resulta que el administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez encontró que a la urbe le faltan unos seis mil agentes para estar en los estándares recomendados por organismos internacionales y sugirió que se permitiera la creación de un centro metropolitano de certificación de aspirantes a policías. Eso fue suficiente: Ruth Gallardo Vega, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, no solo dijo que es inviable la propuesta, sino que ni se necesita, que porque el Centro Estatal de Certificación de Control y Confianza está despachando pronto los perfiles que les envían. Es más, dijo que el principal problema es que no hay muchos interesados en ser policías y que los estándares internacionales son una utopía ¡Con este nivel de miras trabajan por aquí!