Función Sabatina

LA ESTELAR

Luis Raúl González vs Roberto López

¡Descontón cuando no se lo esperaban! Así recibió el ombudsman nacional al representante del Poder Ejecutivo, Roberto López, en un evento de Derechos Humanos donde recriminó la nula colaboración de Jalisco con la CNDH, pues no le proporcionaron información de los desaparecidos en la entidad. El propio funcionario dijo haberle planteado esto a López, quien le habría respondido que hay disposición a colaborar, pero no precisó cuándo. Lo curioso es que López salió casi corriendo del evento de DH, sin atender a las preguntas que le lanzaron los reporteros.

***

ÚLTIMO ROUND

¿Aguantará Venegas?

Esta semana se confirmó la llegada de quien ocupará el lugar que ostentó Luis Fernando Favela Camarena, en la dirección general de las Fiestas de Octubre. Se trata de Martha Irene Venegas Trujillo, quien ha sido la directora de la Ruta del Tequila, un producto turístico que consolidó a la región como un muy excelente atractivo para el visitante nacional y extranjero, elevando la afluencia a varios municipios de la región, y no solo a Tequila. Por allí todo ha estado muy bien, solo que hace unas semanas llamó la atención cuando ella renunció a la presidencia del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, cuando apenas estaba por cumplir un mes de haber sido electa por los consejeros. Por un lado hay quienes dicen que renunció al CECA porque ya se estaba cocinando su posible llegada a Fiestas de Octubre, pero no era seguro, otros dicen que separarse del cargo se lo habrían pedido funcionarios de primer nivel del estado para irse a las Fiestas.

.

Talento local, fuera

Extrañeza y hasta enojo causó entre algunos arquitectos y despachos locales el que el Ayuntamiento tapatío haya recurrido a una firma foránea para hacer el proyecto conceptual de la remodelación del Parque de la Liberación o El Deán. El miércoles pasado el Alcalde Enrique Alfaro encabezó un evento en el que se mostró parte de este proyecto que realiza el arquitecto Mario Schjetnan, quien ha sido el responsable de rehabilitar el Bosque de Chapultepec y los parques Bicentenario y el Ecológico de Xochimilco , todos en la Ciudad de México, así como el Unión Point Park, en Oakland. El currículum de este despacho es bueno, pero diseñadores locales se preguntaron si para el ayuntamiento tapatío no hay talento local que se pudiera encargar de esa empresa, y dos ¿no sería mejor dar una señal importante al contratar a un despacho local, de que en verdad se quiere estimular la creatividad y economía locales al dejarse ese recurso en la entidad? Tal parece que las críticas por la tala de árboles en El Deán calaron.

.

Le corrige la plana

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, no se anduvo por las ramas como otros, y él sí aprovechó su visita para acusar que autoridades de Jalisco no colaboraron, no aportaron datos de personas desaparecidas para integrarlos a su reporte nacional. Dijo que le argumentaron asuntos de privacidad, pero eso no aplica. Lo increíble es que nadie en Jalisco, de los que sabían de esta situación, alzó la voz para advertir esa sospechosa falta de colaboración.

.

¿Limón tricolor?

Hoy el Gobernador Aristóteles Sandoval y un par de sus secretarios asistirán a la inauguración del Centro de Atención al Visitante en la Plazoleta del Arte, frente a la Pila Seca y en la zona de arribo más visitada por los paseantes a Tlaquepaque. La obra fue muy criticada por comerciantes del andador Independencia y la misma calle Morelos, porque obstruía la vista y el paso, y hasta andaba terminando la amistad de algunos locatarios con la alcaldesa María Elena Limón que se empeñó en sacar adelante el proyecto. Llama la atención que acudan funcionarios priistas a cobijar la obra y a la polémica alcaldesa, y no se haya anunciado que asistirán otros alcaldes naranjas.