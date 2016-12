Función Sabatina

LA ESTELAR

Alfaro contra Aristóteles

Ahora fue el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez quien pagó en redes sociales su mensajito hacia el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a quien recriminó su indignación por el alza en los combustibles y la solidaridad con los habitantes de Jalisco. El edil tapatío dijo que en lugar de indignarse hubiera conminado a los diputados y senadores del PRI por Jalisco a votar en contra del alza. En el mundo utópico esto sería imposible pues cada legislador es libre de votar como quiera y existe la división de poder... claro en el mundo utópico.

ÚLTIMO ROUND

Huele a campañas

Todavía no es 2017 y ya huele a 2018 y un reflejo de que tenemos más cerca que nunca el año electoral son las redes sociales que son aprovechadas por los políticos en el poder en turno para darse con todo. El pretexto ideal fue el incremento a los combustibles en donde el repartidero de culpas está a la orden del día. Por ahí vemos a los naranja del partido Movimiento Ciudadano culpando a los priistas sobre el alza pero sin hacer mención alguna de sus posibles aliados en la elección del 2018 como son los panistas y que también votaron a favor del alza. También están los priistas divididos en dos bandos, los que defienden el aumento y los que abiertamente se han manifestado en contra de éste como el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval y el coordinador de los regidores del PRI en Zapopan, Salvador Rizo, de ahí en fuera todos han hecho mutis.

Medidas

Por cierto habrá que estar muy atentos a las propuestas que realice el gobernador para que en el ámbito local se pueda enfrentar la crisis que podría desatar lo caro de los combustibles. Pues es muy poco el margen de maniobra que tendría ya que si hablamos de reducir el costo de derechos que cobra el estado, implicaría un recorte a las arcas públicas. Otra ruta sería la de apostar por el transporte público, con una tarifa subsidiada que permita impulsar el uso de éste en lugar del vehículo. Pero pese a lo caro de las gasolinas todo parece indicar que el auto seguirá siendo el rey de las calles, con una mayoría desplazándose en transporte particular en tanto no se cristalice el nuevo modelo de transporte. Ya le contaremos.

Se va

Hoy concluye una de las etapas más obscuras para Jalisco, hoy por fin la Auditoría Superior del Estado dejará de estar, al menos en lo presencial, en manos de el impoluto Alonso Godoy Pelayo quien por mandato de ley y porque le dieron la espalda a una posible postulación los mismos a los que les lavó sus cuentas, perdón les revisó sus cuentas, deberá de dejar el fastuoso edificio que se construyó para llevar a cabo su labor. Lo curioso es que nunca se dio a conocer el resultado de la auditoría que se practicó a un año de su gestión, tal vez porque maniatado prefirió que no hubiera una andanada en su contra como la que se dio contra el ex magistrado Luis Carlos Vega y decidió irse sin escándalos ¿Será que bajo la lápida va a quedar guardada la auditoría ordenada por el Congreso a la ASEJ?

Fichas

En el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional ya empiezan a sonar algunos nombres para las candidaturas al Senado, tanto por la vía de voto directo como por la vía plurinominal. Entre los que van en caballo de hacienda rumbo a una candidatura para ocupar una curul en la Cámara Alta dicen que está Alfredo Anaya Gudiño, empresario de Sahuayo que preside el Consorcio Alfa Omega, desde donde genera 10 mil empleos directos. El perfil de Anaya es bien visto por miembros del partido porque en la era de Donald Trump en Estados Unidos es bueno tener en el Senado a un empresario que ha mantenido por años relaciones comerciales con el vecino país. Anaya Gudiño ha sido Presidente Municipal, diputado y candidato a gubernatura.

La pregunta del día:

Ante el alza en las gasolinas ¿cómo ve usted el panorama económico para el próximo año?

Negrito Santos Chava

No solo es la gasolina, es el dólar súper alto, aunado a la inseguridad no solo en lo social sino en la confianza para invertir, no hay un marco económico que haga suponer que todo se normalizará sino que puede ir peor y en picada, esto está de la patada en todos los sentidos no hay nada positivo ni que parezca que vamos en un futuro a mejorar, porque aparte no se castiga la corrupción y por ende seguirán robando una y otra vez los políticos.

Hector Javier Becerra

Baja aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos, por los incrementos de precios en todos los bienes y servicios, que no van a ser igual al incremento salarial de los trabajadores. Histórica política económica a la mexicana, ricos políticos, pobres mexicanos…

Julio Alvear Mendoza

No es el alza a la gasolina, son estos últimos años de malas decisiones y de no saber leer la situación mundial. Es la falta de valores que se está haciendo palpable en las familias. Somos una sociedad mediocre, agresiva y pasiva. Preferimos ponerle pretexto (Trump, Gasolina, etc.) Pero todos somos parte del problema y todos tenemos que aportar a la solución. Será un año donde aprendes a administrar mejor o te hundes.

Arturo Romero

Muy malo y no solo para nuestro país, está muy mal a nivel mundial, es una baja en la economía.

Roky Towers

No le demos vuelta. Si los que ganan son nuestros hijos no?