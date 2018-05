Función Sabatina

LA ESTELAR

Alfaro VS Lomelí

La pelea comenzó desde el año pasado, pero el domingo pasado tuvo su primer round estelar entre los ahora rivales y aspirantes a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, y el de Morena, Carlos Lomelí, quienes se dieron duro en el primer debate televisado el domingo anterior. El pleito se extendió, como lo prometieron en ese encuentro, a una acusación de parte de MC en contra de Lomelí, a quien señalan de venderle medicina a sobreprecio al Instituto de Pensiones del Estado, mientras que el empresario lo negó y dice que los naranjas le temen por su crecimiento en las encuestas. La pelea va pinta para ponerse mejor.

***

ÚLTIMO ROUND

Dejan solos a su fórmula

El jueves se realizó el primer debate oficial entre candidatos al Senado, ahí, quienes encabezan la fórmula de cada partido tuvieron la oportunidad de medir sus propuestas, su oratoria y su capacidad de respuesta a las preguntas. Allí trataron de hacerse notar con sus (pobres) habilidades la mayoría de ellos, aunque con sus contadas excepciones. Clemente Castañeda, de la Coalición por México al Frente, fue el único que estuvo apoyado por su compañera de fórmula Verónica Delgadillo. Al independiente Pedro Kumamoto se le vio solo, sin Juanita Delgado, como también a Rocío Corona Nakamura sin su Hugo Contreras, ambos del PRI. Y a Toñita sin su Toñito –Antonia Cárdenas sin su Antonio Pérez, pues-, de Morena. Y parece que a Juanita no le gustan para nada los debates: no asistió como espectadora en este debate, pero tampoco ha acudido cuando le toca debatir. Recordemos que los Wikis se han ausentado a dos debates organizados por la UdeG: en el CUCEA, el pasado 7 de mayo, y en CULagos, del 11 de mayo. Vaya ironía si recordamos una columna de Kuma, del 27 de marzo, donde decía que debemos ir “a la búsqueda de manantiales de debates”, pero parece que no se han querido meter al mentado.

Abona a "independentistas"

El candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Castro le abonó a un asunto que le puede generar votos en la poblada región alteña, pero que podría desencadenar más reacciones adversas de localidades más grandes. El tricolor se reunió con empresarios y líderes de la delegación de Capilla de Guadalupe, perteneciente a Tepatitlán de Morelos, quienes revivieron su añeja intención de ser el municipio 126 de Jalisco, y Castro les dio el sí, claro, si gana en las elecciones. Esta posición le podría pesar más al candidato al perder simpatías en la cabecera municipal y otras localidades de Tepa, además de que mete el tema a la campaña, con lo que otros candidatos seguramente se sumarán con la idea de no quedarse atrás. El problema es que esta nueva intentona podría desencadenar más acciones independentistas que actualmente están latentes.

Acusan al otro Alfaro

En redes sociales circula una supuesta ficha signalética de Alberto Alfaro, que data del año 1999, cuando se le habría acusado de robo a un negocio, pero quedó libre por falta de elementos. Y para pronto el equipo del ahora candidato independiente a la alcaldía de Tlaquepaque reviró que Alberto Alfaro tiene un pasado limpio, al grado que obtuvo una carta de No Antecedentes Penales el pasado 8 de noviembre de 2017, y atribuyen los ataques a los allegados a la candidata a reelegirse bajo las siglas de MC, María Elena Limón. ¿Será?