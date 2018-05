Función Sabatina

LA ESTELAR

Huicholes vs negligencia

Para estas elecciones se podría prender la sierra, pero no por la animosidad de los candidatos, sino por los añejos pleitos agrarios no resueltos de la comunidad wixárika. Ya el pueblo de San Sebastián Teponahuaxtlán definió que no permitirán la realización de los comicios si no se resuelve el conflicto con los posesionario nayaritas de Huajimic y hay otras comunidades que están pensando sumarse. Esperemos que no ocurra, como dicen, que corra sangre, para que autoridades de Jalisco y Nayarit, así como de la Federación, le pongan atención a este problema.

***

ÚLTIMO ROUND

Velada "culturAMLO"

Que hoy por la tarde Beatriz Gutiérrez Muller (sí, la esposa de ya sabes quién) formará parte de un importante acto en Guadalajara. Pero no piense que Gutiérrez encabezará un acto político en favor de Andrés Manuel López Obrador. ¡No! La académica y escritora formará parte de una velada cultural a realizarse en la Plaza de la República, junto al monumento a la Madre Patria, donde estará al frente de uno de los tres conversatorios donde se hablará de diferentes temas culturales. Beatriz Gutiérrez Müller fue invitada al acto por el poeta tapatío Jorge Souza Jauffred, quien también estará al frente de uno de los conversatorios. El tercero estará coordinado por Ave Barrera y Sofía Cham. La cita es a las 18:00 horas.





¿Del "lado oscuro"?

Aún no ganan Zapopan y algunos candidatos a alcaldes ya se andan peleando por la galaxia. Resulta que este sábado fue el día internacional de Star Wars y algunos aspirantes no quisieron dejar pasar la oportunidad para subirse al tema. Hiram Torres, de Morena, subió a su redes un fotoarte en el que aparece vestido como un Jedi; lo propio hizo el candidato del PRI, Abel Salgado, y ambos se hicieron de tuitazos con alusiones a la Guerra de las Galaxias. Mientras que el priista refirió que AMLO llama al miedo y que la fuerza está con la gente, Torres le reviró que la gente está con Morena y le adjuntó resultados de una encuesta. Esta saga continuará…





Tarde, pero seguro

Un día después de lo prometido, pero varios meses después de lo esperado, por fin se concretó ayer el convenio para que los Hospitales Civiles de Guadalajara reciban 900 millones de pesos que les debe el Seguro Popular. El secretario de Salud, Alfonso Petersen, suscribió el documento al que le puso un candadote tamaño la Torre de Especialidades: se pagará “previa comprobación de los servicios prestados”, que así debe ser según la normatividad que rige al programa, pero que ha sido el argumento oficial del atraso en el pago, pues no se habían justificado erogaciones anteriores. Por lo pronto, ayer les abonaron 250 millones de pesos. Uno de los más contentos fue el director del Hospital, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien dijo ya ver certidumbre en el trabajo de ambas partes, algo así como “el que abona, pagar quiere”.





...A las andadas

Hace un par de semanas, la Secretaría General de Gobierno determinó suspender del ejercicio de sus funciones por un plazo de 36 meses al notario público número 2 de Tlajomulco de Zúñiga, José Luis Organista, esto “debido a conductas irregulares acreditadas”, luego que se investigó una queja presentada en su contra por parte de particulares por no haber dado aviso de una transmisión patrimonial ni del pago del impuesto, entre otros. Pero en Tlajomulco ya no les cayó tan de sorpresa esta que es una de las sanciones más prolongadas a un notario, pues cuentan que hace unos años ya había sido suspendido el mismo personaje por conductas similares.