Función Sabatina

LA ESTELAR

Pirómanos Vs La Primavera

Si son paseantes, si son agricultores o si son desarrolladores, lo cierto es que siempre está involucrada la mano del hombre en la generación de los incendios en el bosque de La Primavera como el que sufrimos esta semana durante dos días en los que, además de la afectación de más de 2,400 hectáreas de la zona sur poniente del Área Natural Protegida, también se provocó una fuerte contaminación atmosférica en el Área Metropolitana de Guadalajara, como si fuera una venganza de la naturaleza a sus principales depredadores.

***

ÚLTIMO ROUND

Y falta más calor

El evento que marcó esta semana que termina es sin duda el incendio en el bosque de La Primavera, y una vez que ya se controló y sofocó, vino el recuento que dejó cifras de miedo: fueron 2,400 las hectáreas afectadas que representan ¡un ocho por ciento del Área Natural Protegida! De acuerdo con el investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG, Carlos Félix Barrera, de la superficie dañada unas 511 hectáreas fueron de bosque pino-encino; unas mil 814 de encino-pino y 161 de zonas de uso preponderantemente agrícola. Y eso que apenas estamos entrando a la mitad de la época de calor.

Castro estira y...

Miguel Castro anda como niño con su juguete nuevo con el caso de su propuesta de crear otra universidad pública en Jalisco, la cual le sigue dando reflectores en diversas tribunas. Y para seguirla estirando y estirando para tratar de aumentar su impacto, el candidato priista a la gubernatura incluyó en su agenda para hoy una actividad que en cualquier otra campaña no se haría: Abrió un espacio para hablar con la madre de un alumno rechazado de la Universidad de Guadalajara, esto en la Colonia San Andrés. Una buena veta la que encontró, porque no habrá municipio donde no haya “no admitidos” como los llama la administración de la UdeG. A ver si le sigue dando.

…Y Lomelí aprieta

Carlos Lomelí, candidato de Morena a Jalisco, también trae como bandera la educación superior y ayer le dio de refilón a los directivos de conocida universidad pública, pues desde la sierra de Amula, por donde andaba, reiteró que de ganar abrirá la Universidad Autónoma de Morena y que no habrá rechazados, pero de pasadita dijo: “El gobierno se hace de la vista gorda en la preparatoria y en la facultad porque rechazan a los jóvenes y enfrente les abren una universidad privada siendo los mismos dueños los que dirigen la UdeG”. ¡Sopas!

Alfaro, de gira

Otro candidato a Palacio de Gobierno andará hoy de gira por municipios foráneos. El abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, estará en San Julián al filo de las 17:00 horas, dónde platicará con pobladores, y un poco más tarde, a las 18:30 horas, hará lo mismo, pero en el municipio de San Miguel El Alto, esto en la región de Los Altos de Jalisco, municipios con una fuerte presencia aún del PAN, uno de los partidos que a nivel nacional van coaligados con MC y el PRD, pero que en la contienda local por la gubernatura tiene a su propio abanderado en el dirigente estatal, Miguel Ángel Martínez.

Agenda de Canaco

El comercio organizado de la ciudad presentará el próximo lunes la agenda de temas prioritarios que planteará a los candidatos a la gubernatura. Está previsto que la Cámara de Comercio de Guadalajara, a través de su presidente, Xavier Orendáin de Obeso, presente el documento la tarde de ese día.