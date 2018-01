Función Sabatina

LA ESTELAR

María Elena Limón Vs estacionómetros

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, no se puede quitar de encima aún el problema de la concesión de los parquímetros que le heredaron. El municipio los había retirado y los tuvo que volver a instalar por una decisión judicial, y ahora, cuando parecía que había logrado negociar el no pagar una indemnización de 250 millones de pesos a cambio de extender la vigencia de la concesión, uno de los socios de la empresa –representado por Héctor Legarreta- no quedó de acuerdo y emprenderá una nueva lucha legal.

***

Último Round

Apuestas naranjas en UdeG

Como hormiguero se vieron ayer muchas oficinas de la Universidad de Guadalajara luego que corriera la versión de que, ahora sí, Tonatiuh Bravo Padilla se va de la rectoría a un cargo político. Apenas fue un trascendido, pero despertó a los universitarios de su modorra, quienes comenzaron a hacer apuestas sobre quién quedará al frente de la institución si quien despacha en el piso 12 dejará la titularidad de la máxima casa de estudios después del próximo 7 de febrero, tras rendir su informe anual de actividades. Como se había comentado, la inminente salida de Bravo Padilla vendría a consolidar la alianza entre el Grupo Universidad y el Partido Movimiento Ciudadano, pues ya lo ven como candidato a diputado plurinominal por los naranja. En una de ésas y hasta alcanza a hacerse un video cantando con Yuawi la pegajosa cancioncita del “na na na na na” o lo hacen coordinador de la bancada, pues tiene experiencia legislativa federal de cuando fue diputado por el PRD.

La homologación, parada

Ya pasó una semana y no se ha resuelto aún el problema entre los ayuntamientos conurbados y el gobierno del estado por el tema de la homologación salarial de los policías metropolitanos. Los gobiernos naranja acusan a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas y a la Fiscalía General, de no cumplir con lo acordado en diciembre pasado, de aportar la mitad del recurso que se necesita, y ayer el alcalde zapopano Pablo Lemus exigió al estado que le entre y ponga el dinero faltante para cubrir lo que toca a prestaciones de los uniformados, lo que representaría como un 20 por ciento de lo comprometido. Lo singular es que Zapopan no es de los que necesitan el dinero, pues es la referencia del sueldo a alcanzar por otras corporaciones. Por lo pronto, Lemus dijo que Zapopan y Guadalajara están dispuestos a subsidiar obra que necesiten otros municipios metropolitanos con el fin de que ellos destinen dinero a sus policías para homologarles la paga. La propuesta suena interesante.

Ampliar la “cannabis”

A más de uno el gobernador Aristóteles Sandoval lo dejó con el ojo cuadrado cuando se pronunció abiertamente a favor de que se abra un debate sobre la despenalización de la mariguana en todo el país y no solo en puntos turísticos. El mandatario estatal aprovechó ayer el foro de la 11 Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, a la que acudió el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete con la representación presidencial, para reiterar que esta medida puede contribuir a reducir la violencia que envuelve al tráfico de esta droga. Nadie sabe si esta vez la idea prosperará, lo que sí es cierto es que la propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, está prendiendo.