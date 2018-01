Función Sabatina

LA ESTELAR

Alberto Uribe vs Sepaf

Sin decir agua va, el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, abrió fuego en contra de autoridades estatales, en particular contra la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y la Fiscalía, porque no han aportado el recurso que habían comprometido para homologar los salarios de los policías metropolitanos. Según el munícipe, el acuerdo era que el Estado pusiera la mitad y los Ayuntamientos la otra, pero ahora resulta que el Poder Ejecutivo solo pondría el 32 por ciento. Ya veremos en qué queda, porque los afectados son los uniformados.

***

Último Round

Lemus reclama también

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, también se subió al ring de exigir a la Sepaf que aporte todo el dinero que había comprometido desde noviembre pasado para mejorar la paga a los policías de los demás municipios metropolitanos. El edil emecista aseguró que el gobierno del estado debe aportar la mitad, porque si no, se le va a hacer más grande la cuenta después, ya que la homologación debe ser retroactiva al pasado 1 de enero. De pasadita, el munícipe presumió que también se deben apurar en soltar el dinero estatal para este fin, porque Zapopan va a autorizar un nuevo incremento a los salarios de sus policías, con lo que una vez más quedarían rezagadas las demás corporaciones. Hay que recordar que el sueldo de un policía en la ex Villa Maicera ronda los 17 mil pesos mensuales, mientras que en otros municipios no llega a los siete mil pesos.

Hoy estrenará pisos

Por cierto, Pablo Lemus anda con una sonrisa de oreja a oreja porque, si no hay sorpresitas, hoy inaugurará las obras del reencarpetado de los carriles centrales de la avenida López Mateos que estaban siendo intervenidos desde hace unas semanas, pero que afortunadamente se terminaron antes de lo previsto originalmente.

Van tres por la STPS

Donde todavía no hay luz verde es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del Estado. Resulta que este viernes se esperaba que el gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, anunciaría al sustituto de Tomás Figueroa Padilla, quien renunció para buscar un cargo de elección popular. Ahora se espera que sea la próxima semana cuando se defina a quien ocupe la silla. Por el momento se dice que hay tres finalistas para ocupar la STPS: Elke Tepper, la actual presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. También se habla de Gilberto Ortega, el director del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco, y el tercero es Luis Montes de Oca, el actual director general del Trabajo.

“¿Qué PES, Morena?”

En un impasse dicen que entró la relación de Gonzalo Moreno, presidente estatal del Partido Encuentro Social, con el equipo de Morena que coordina en Jalisco la alianza nacional entre ambos partidos más el Partido del Trabajo. Luego que el jueves trascendió el malestar de Moreno, porque no le habían definido los espacios –candidaturas- que le corresponderán al PES, ayer ya se le vio tranquilo y sonriente al dirigente del PES en la presentación de nuevos apoyos empresariales para Morena en la entidad. No se dieron detalles, pero al parecer las pláticas continuarán para evitar que Gonzalo Moreno cumpla su amago de irse por la libre como candidato a la presidencia municipal de Zapopan por su partido.