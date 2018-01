Función Sabatina

LA ESTELAR

Transportistas vs Usuarios

Algunos empresarios del transporte no se esperaron nadita para dar el golpe a los usuarios al subir la tarifa, como los de la ruta River que elevó en un peso el viaje y sin previo aviso, pero a eso se suma que otros, como el Sindicato de Avanzada ya confirmó también que buscará una reunión con el gobernador y con autoridades del sector para negociar un incremento generalizado en el precio del transporte urbano. El gobierno ha dicho que no lo avalará en tanto no se sumen al esquema de ruta-empresa, pero ante los incrementos en el combustible y refacciones, parece inevitable un alza.

***

Último Round

Cero pesos, el costo

Que no gastó un peso. El aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, aseguró a MILENIO Jalisco que la recolección de 4 mil 638 firmas, que hizo en un tiempo récord de 24 horas, no le costó nada, porque le ayudaron líderes de colonos que captaron los apoyos entre vecinos, así que no implicó ni comidas ni traslados ni nada. Dice que esto es posible porque tiene una amplia trayectoria en el municipio, mucha gente lo conoce y porque ya tiene más de 20 meses recorriendo Tlaquepaque para conocer a los pobladores y sus demandas de servicios. Por cierto, aseguró que también logró captar los apoyos muy pronto ante el hartazgo que hay entre los vecinos por el mal gobierno de la alcaldesa naranja, María Elena Limón.

“¡Mochilas, baaajaaan!”

Que dijo su mamá (¿o papá político?) que siempre no, así que el diputado local Ramón Guerrero Martínez ya cambió de parecer y dice que siempre no buscará ser nuevamente presidente municipal de Puerto Vallarta, sino que mejor buscará ser diputado federal “para consolidar la ventaja de Movimiento Ciudadano en el distrito 5, y fortalecer la unidad y visión de estado en torno al proyecto de Enrique Alfaro”. Ajá. Bueno así fue como lo anunció ayer el equipo del propio Mochilas -como gusta que le digan-, al formalizar su desistimiento. Así, Arturo Dávalos, actual alcalde vallartense y adversario de Guerrero, tendrá vía libre –al menos dentro de su partido- para intentar reelegirse.

Corrigen paridad

De manera extraordinaria tuvo que sesionar ayer el Instituto Electoral de Jalisco para atender una orden de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral del estado. Resulta que el IEPC había aprobado en sus “Lineamientos para garantizar el cumplimiento de la paridad de género y no discriminación en la postulación a candidaturas a diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional”, que “cuando la candidatura propietaria sea de género masculino, su suplente será de cualquier género, pero si la propietaria fuera de género femenino, su suplente deberá ser el mismo género”. Pero la justicia resolvió que las fórmulas a diputaciones de mayoría relativa deberán ser del mismo género, y el IEPC ya corrigió.