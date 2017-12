Función Sabatina

LA ESTELAR

Delincuencia vs líderes sociales

El 2017 se despide en Jalisco con una semana terrible en materia de inseguridad y feminicidios. En particular hubo dos asesinatos emblemáticos de la operación de delincuentes en la entidad: por un lado, el secuestro y homicidio del líder social y representante de Movimiento Ciudadano en La Huerta, Salvador Magaña Martínez, y el también asesinato del diputado Saúl Galindo Plazola (der.) ocurrido el jueves en Tomatlán, lo que evidenció la prácticamente nula efectividad de operativos policiales en la región costa. A esto se sumó el homicidio de Alexandra Castellanos, una mujer que estuvo denunciando agresiones de su ex esposo, que no fue atendida, y que ahora está muerta.

***

ÚLTIMO ROUND



Corrigen la plana al Instituto Electoral

El Tribunal electoral obligó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que preside Guillermo Alcaraz Cross, a que le reconociera su derecho a aspirar a ser candidatos independientes a dos personas a las que no se les había aceptado como tales. Así, por órdenes de los magistrados, el IEPC tuvo que reconocer a Javier Yoshiro Kono González y Francisco Javier Íñiguez Famoso como aspirantes a candidaturas independientes, el primero por la presidencia municipal de Guadalajara, y el segundo por la diputación local del distrito 8, también en la capital del estado. Los magistrados revocaron los dictámenes del 24 de noviembre pasado con lo que obligó al IEPC a sesionar y aprobar un nuevo dictamen donde se reconoce como aspirantes a los dos. Las fallas que había advertido el Instituto para no considerarlos tenían que ver con la documentación para acreditar la apertura de una cuenta bancaria o de la conformación de una asociación civil.

Hoy, tope de gastos

Por cierto, el mismo Instituto Electoral del estado sesionará para definir, entre otras cosas, los montos máximos que podrán aportar los particulares interesados en apoyar a partidos políticos con registro en todo el 2018, pero también aprobarán los topes de gastos de campaña para candidatos de partidos políticos, coaliciones y hasta para los independientes que logren las firmas necesarias y puedan estar en la boleta electoral del día 1 de julio del próximo año. Ah, pero lo más importante será sin duda el punto en el que el pleno del IEPC someterá a votación el dictamen que propone la distribución del financiamiento público a los partidos políticos y a los candidatos independientes, uno de los momentos más esperados por las dirigencias partidistas, que aunque ya se cabildearon los montos, una cosa es saberlo y otra es que se apruebe con todo y el calendario en que se les entregarán los recursos.





Técnico entre rudos

En el mundo de los especialistas en materia de agua sin duda que Arturo Gleason es reconocido por su trayectoria, investigaciones realizadas y sobre todo por la defensa que ha hecho del derecho a poseer y a manejar adecuadamente este recurso. Allí es muy conocido y reconocido, pero ahora resulta que incursionará en un nuevo ámbito: el electoral. El académico aspira a ser candidato independiente a diputado local por el distrito 13, por lo que este sábado encabezará un acto de captación de firmas a las 11:00 horas, esto en el parque principal de la colonia Residencial Parques del Bosque.





Critica Alfaro inseguridad

El alcalde tapatío con licencia, Enrique Alfaro, reprobó en redes sociales la inseguridad en la zona sur del estado: “¿Que está pasando en Jalisco? ¿Por qué han asesinado, en la misma región, a tres luchadores sociales de nuestro estado sin que pase nada y sin que el gobierno estatal actúe con determinación? (…)¿En dónde está la justicia? ¿En dónde están los responsables? El gobierno estatal debe actuar con determinación, no puede haber más impunidad”, tuiteó el emecista.