Función Sabatina

LA ESTELAR

PRI vs MC

El amor sobre hojuelas entre el PRI, de Hugo Contreras, y Movimiento Ciudadano, de Ismael del Toro, terminó en el Congreso de Jalisco. Ya hubo desengaño entre ambas fracciones y ahora se han dedicado de mediatizar y echarse la culpa de que se haya atorado el proceso de elección del fiscal anticorrupción. Ambas fracciones han preferido atacarse más que buscar una solución. El comité del PRI culpa a MC de solapar el proceso tras su omisión y silencio respecto a la suspensión provisional que obtuvo el aspirante Gabriel Valencia, hermano del diputado naranja Augusto Valencia. Héctor Pizano acusa de caprichoso a Gabriel por “su ambición de poder”. Por su parte, desde la fracción de Movimiento Ciudadano el diputado Augusto Valencia se burló de los priistas en redes sociales.

***

ÚLTIMO ROUND

A empatar a Zamora

La legisladora federal Laura Plascencia Pacheco termina el 2017 de plácemes, porque en dos años y a la fecha suma ya siete iniciativas, a favor de mujeres, aprobadas por la Cámara de Diputados, suscritas por ella como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Señaló que si en el próximo periodo logra que le aprueben una más habrá empatado al jalisciense con mayor número de iniciativas aprobadas como diputado federal en la historia –ocho- y que es nada más y nada menos que el ahora senador con licencia, Arturo Zamora Jiménez.

De violencia política

Por cierto, la diputada federal llegó a Jalisco con la espada desenvainada y aseguró que no permitir el registro de precandidatas a un cargo de elección popular es violencia política, y que son varios los partidos que simulan la paridad: Y si no le cree, vea las listas de aspirantes a alcaldes que ya tiene registro. Plascencia dio nombres de casa y de la de enfrente, al señalar que a valiosas mujeres se les ‘sugirió’ no registrarse, como es el caso de Fabiola Loya y Adriana Medina (de MC) en Zapopan y Tlajomulco; o el de Claudia Delgadillo y Rocío Corona (PRI) en Guadalajara. Ella adelantó que no se va a dejar y que buscará registrarse como precandidata a la presidencia municipal de Tonalá. Más que la declaración pública, tanto la diputada como las autoridades electorales deberían presentar o abrir quejas formales por esta situación que no debe quedarse en la anécdota, sino corregirse para evitar que se repita en más casos y en procesos futuros.

Acelerador a fondo

El presidente municipal interino de Guadalajara, Juan Enrique Ibarra Pedroza, entró con ganas al cargo: apenas le dejó la silla Enrique Alfaro, e Ibarra llenó su agenda con diversas reuniones y eventos públicos en materia de servicios, obra pública y supervisión de proyectos en proceso. Incluso, fue de los invitados especiales del recorrido hecho esta semana por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero que encabezó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y también tuvo que despachar la sustitución de algunos colaboradores que renunciaron por diversas razones. A diferencia de otros alcaldes interinos, Ibarra tiene el ofrecimiento de que él terminará el periodo, ya que Alfaro adelantó que no regresará al puesto pasando las elecciones del 2018.

Aguinaldos rezagados

Si usted es de los que tiene un empleo formal y ya recibió su aguinaldo, felicidades, porque hay muchos que no cumplen esas dos situaciones. El dirigente de la CROC en Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, comentó que al fin de semana el 85 por ciento de las empresas había cumplido con entregar a tiempo esta prestación de ley, pero reconoció que hay compañías que pidieron un poco de paciencia porque tuvieron que solicitar créditos para darlo a sus empleados ante el retraso de pago en que han caído algunos clientes. Y si consideramos que el dólar volvió a subir y la gasolina anda por las mismas… prepárese, no para la cuesta ¡sino para el acantilado de enero!