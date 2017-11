Función Sabatina

LA ESTELAR

Omar Borboa VS el PAN

Una tunda la que le puso el ex diputado Omar Borboa Becerra a la imagen del PAN Jalisco, lo que no queda solo en Jalisco sino que fue escándalo a nivel nacional e internacional. Quien fue hacedor de leyes las violó olímpicamente la noche del miércoles cuando decidió manejar estando bajo los influjos de bebidas embriagantes como él mismo lo reconoció. A poco estuvo de causarse daño físico él, pero también a inocentes que se le pudieron atravesar en el camino. Lo peor del caso es que el secretario general del albiazul no se comprometió a no volverlo a hacer, sino que dijo ¡que procurará que no se repita!

***

ÚLTIMO ROUND

Acude clase política

Todo un acontecimiento político fue ayer la boda del ex alcalde tapatío Ramiro Hernández con Ivette Valencia. Primero en el templo de San Agustín, en el centro tapatío, a donde acudió el gobernador Aristóteles Sandoval con su esposa Lorena Jassibe Arriaga, entre otros, pero más llegaron a la fiesta a la que acudieron personajes de las más variadas filiaciones partidistas, como Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas y actual jefe de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México (en proceso de dejar Morena). También llegó Ivonne Ortega, ex gobernadora priista de Yucatán y quien anda en campaña para que se abran las candidaturas en el tricolor. Otro de los que estuvieron en la fiesta, entre los mil invitados en total, fue el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedroza, quien estuvo muuuy platicador con Monreal. Otro naranja que se dejó ver por allí fue el Comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Salvador Caro, mientras que del PAN acudió el ex gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, entre otros.

Muy estudiosos

Por cierto, previamente, políticos priistas fueron los únicos aplicados en pleno Día de Muertos. Resulta que los hicieron ir… ¡perdón! gustosamente fueron en pleno día 2 de noviembre a tomar cursos de capacitación electoral con miras al proceso que terminará en el 2018. Entre los convocados estuvieron regidores y cuadros de Zapopan. El jueves les tocó acudir a las aulas de la Universidad Panamericana.

Petersen, sin miramientos

Si alguien creía que la llegada de Alfonso Petersen a la Secretaría de Salud iba a ser con el fin de ocultar lo mal que la dejó su antecesor Antonio Cruces Mada, está muy equivocado. El político panista llegó con la lupa en una mano y la escoba en la otra. Para empezar, detectó un exceso de personal y anunció un recorte a la nómina, luego reveló que el boque financiero es de más de tres mil millones de pesos, y a la par que renovó a todo el cuadro directivo de la institución, adelantó que se presentarán más denuncias por posibles malos manejos de niveles medios y operativos. Si bien ninguna imputación ha ido hasta ahora en contra directamente de Cruces Mada, lo cierto es que está sacando todos los trapitos al sol y más adelante, quién sabe...