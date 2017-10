Función Sabatina

LA ESTELAR

Vergara vs Socios

Un descontón el que le dio el dueño de las Chivas del Guadalajara, Jorge Vergara, a quienes eran socios en el Club San Rafael, en el oriente de la ciudad, donde, sin que sonara el campanazo, recibieron el golpazo: las instalaciones ya no abrirán más, porque en ese terreno se impulsará un desarrollo inmobiliario. La decisión del dueño encendió a socios y a vecinos que quieren se conserve el espacio con uso recreativo y no se edifiquen más viviendas en la zona. El Ayuntamiento tapatío dice que el desarrollo no tiene aún permisos para desarrollarlo. Ya veremos qué pasa con este predio.

***

Último Round

Dan bienvenida “muuuy calientita”

Después de meses de esperarlo, ayer por fin la comunidad wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán recibió al gobernador Aristóteles Sandoval, y no dejó pasar la ocasión. Las autoridades tradicionales lo sentaron prácticamente en el banquillo de los acusados para soltarle un enorme listado de reclamos y de exigencias. Por un lado le recriminaron por una desatención gubernamental que data de al menos dos años y después le detallaron los apoyos que necesitan. El Ejecutivo estatal aguantó vara, pues es muy raro que una autoridad de su nivel se siente a escuchar reclamos tan airados y tan prolongados ¡Más de 150 peticiones y reclamos! Los huicholes remataron pidiendo hasta una indemnización en efectivo por los perjuicios causados, según su modo de ver, a lo que Sandoval les dijo que no, sólo se comprometió a atender sus exigencias de atención a través de los servicios institucionales de las diversas secretarías. Quién sabe si la comunidad haya quedado del todo satisfecha, o si quiera insistir después en su reclamo de una indemnización.

Hasta a Cruces le tocó su “repasón”

Por cierto, en la reunión en Santa Catarina, los líderes huicholes se congratularon de que se haya ido el anterior Secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, del que dijeron, así, literalmente que “era un flojonazo”. Pese a lo serio de la reunión ni el gobernador ni otros de sus acompañantes e invitados pudieron evitar soltar la risa tras el comentario tan directo.

Y la otra cara de la comparecencia…

Cosa muy distinta se vio en el segundo encuentro con huicholes que sostuvo Aristóteles Sandoval pero con autoridades de San Sebastián, donde las mujeres del pueblo lo recibieron ayer con pancartas que, escritas con una excelente caligrafía y ortografía decían cosas como: “La causa nos une. Mujeres indígenas con Aristóteles Sandoval”, “No hay mejor gobernador como Aristóteles Sandoval”, “Bienvenido Aristóteles a nuestra comunidad”. Allí fue todo lo contrario a la primera sesión, pues acá le llovieron agradecimientos y elogios a su desempeño por parte de los lugareños.

Otro “remate inmobiliario”

Ahora serían autoridades estatales las están pensando en vender un predio propiedad de los burócratas estatales. Según unos representantes de trabajadores al servicio del estado y municipios, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) pretende poner a la venta el terreno que actualmente alberga al Club Deportivo Hacienda del Real, y que está ubicado al norponiente de la ciudad, en avenida Central Guillermo González Camarena, casi frente al Museo Trompo Mágico, en plena zona Real, una de las de mayor plusvalía en toda la región.