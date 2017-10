Función Sabatina

LA ESTELAR

Pablo Lemus vs la Seattle

Al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus ya le gustó el ring, y esta semana se puso los guantes pero ahora con los vecinos de la colonia Seattle que se oponen al proyecto vial que impulsa el Ayuntamiento en el área que queda justo enfrente de los Arcos de ingreso y la estación Basílica de la Línea 3 del Tren Ligero. Los colonos no quieren que desvíen a sus calles una parte del flujo vehicular de prolongación Américas a través de una ruta llamada sifón vial, mientras que Lemus dijo que no atenderá peticiones de riquillos y que el proyecto seguirá igual. ¿Quién ganará?

ÚLTIMO ROUND

¿Salida intempestiva?

Tooodo mundo sabía que Antonio Cruces Mada quería dejar la Secretaría de Salud del estado para irse de candidato, por el PRI, a un cargo de elección popular. En un principio se mencionó que buscaría ser diputado, pero en las últimas semanas se inclinó por apuntarse en la carrera por la Presidencia Municipal de Zapopan. Lo que posiblemente no calculó bien fue cuándo separarse formalmente del cargo, pues estaba anunciado que el propio Cruces acudiría ayer a eventos públicos a los que finalmente no llegó, dejando todo en manos de representantes. Posiblemente se dio cuenta que había mucho por ordenar antes de dejar el cargo este domingo luego de su polémico paso por la dependencia estatal.

Un “reincidente saludable”

Para sorpresa de muchos -y si no pasa otra cosa-, el médico de profesión Alfonso Petersen llegará por tercera ocasión a ocupar la Secretaría de Salud en Jalisco. No sorprende por su capacidad, sino porque su militancia partidista ha sido siempre en el PAN, mientras que el equipo que ahora lo convoca, el del gobernador Aristóteles Sandoval, pues es del PRI. Petersen fue titular de esa cartera por primera vez en la administración del gobernador panista Francisco Ramírez Acuña, después salió para ser candidato y Presidente Municipal de Guadalajara por el albiazul, y después fue invitado a la misma cartera por el entonces gobernador Emilio González Márquez. Así, Petersen volverá a una dependencia que conoce a la perfección y en la que tendrá que enderezar más de un asunto que dejó medio chueco el saliente Cruces Mada.

Palomeará PRI lineamientos

Luego de que a nivel nacional se dio el banderazo de arranque, hoy el PRI Jalisco reunirá a su Consejo Político para palomear los procesos de selección de candidatos en la entidad. A las 12:00 horas comenzará la Primera Sesión Extraordinaria del Sexto Consejo Político Estatal 2017-2020, y será en su sede estatal, en Calzada del Campesino 222, en la colonia Moderna. En esta sesión se aprobarán los lineamientos nacionales y los locales para postular a sus abanderados a diputados federales, senadores, gobernador y presidente de la República. Esta será la oportunidad para que algunos aspirantes se hagan notar entre la crema y nata del priismo local.

Restitución en paz

Luego de años de litigio y de intentos fallidos, por fin ayer se logró ejecutar una sentencia agraria para restituir un predio de casi 64 hectáreas a la comunidad huichola; esto luego de que en ocasiones anteriores ganaderos nayaritas habían impedido que llegaran los funcionarios agrarios para concretar la resolución. Pero esto no fue tan fácil como parece, pues tuvo que intervenir desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las de los estados, así como la Secretaría de Gobernación para que las autoridades locales brindaran garantías en esta ejecutoria.

La pregunta del día:

¿Hay relación entre la presencia de albañiles y robos? (Por lo que comentaron vecinos y el Fiscal del estado)





Yadira Aguilar Dela Paz

Ahhh ya se !!! ... Es por lo de que nuestro lindo gobierno quiere hacer un padrón de albañiles!!!!.....

Se pasan yo creo que me han robado más los polis y los de tránsito...un albañil nunca nomás se pasan algunas veces con sus piropos, pero no es para tanto.

Édgar Velázquez Berni

Creo que la delincuencia logra filtrarse a las actividades más vulnerables, tenemos taxistas, conductores de Uber, camioneros, albañiles, profesores, sacerdotes, personal de limpieza, enfermeros, mecánicos, políticos y un largo etcétera, los criminales buscan la manera de llegar, conozco albañiles muy honrados y otros rateros, por lo que aseguro que son los valores y no la actividad.

Saúl Camacho

Totalmente de acuerdo, ya que algunos de ellos están al pendiente de qué casa está sola , quiénes la habitan y sus hábitos de los inquilinos, sé de varios casos donde participaron algunos de ellos.

Guadalupe González

El gandalla como dice alguien más arriba, no sólo es una persona con oficio de albañil “mexicano”. El gandalla hasta se viste con traje y corbata, no tiene nada que ver con su estatus social, empleo, estudios, calidad de vida, etc.. En este mundo hay mas “gandallas” estudiados y bien vestidos...