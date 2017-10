Función Sabatina

LA ESTELAR

Tribunal Administrativo Vs Zapopan

El ahora Tribunal de Justicia Administrativa, sucesor del Tribunal Administrativo del Estado, sigue dando de palos a algunas autoridades en cuanto a la autorización forzada de torres y desarrollos verticales, según señalaron autoridades del Ayuntamiento de Zapopan que encabeza Pablo Lemus. Los magistrados comandados por Laurentino López Villaseñor siguen viendo asuntos inmobiliarios con los mismos criterios de siempre, y en estos días se conoció de fallos que obligan a que se den autorizaciones a seis torres irregulares. Ya veremos si estas autorizaciones vía Tribunal no redundan después en más problemas.

***

Último Round

Van, pero no los reciben

Luego del reclamo de huicholes de la comunidad de Tuapurie, que han cerrado caminos y suspendido clases escolares en demanda de atención estatal, desde el Ejecutivo estatal cuentan que sí han enviado a funcionarios pero los wixárikas no los han querido recibir. De hecho, cuentan que el pasado 30 de septiembre acudieron a la zona los secretarios de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, y el de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro, y la comunidad no los quiso recibir. Se les dijo que ellos iban a atender sus peticiones, pero ni así. Cabe recordar que los huicholes ahora solo quieren hablar con el gobernador Aristóteles Sandoval. Esperemos que haya acuerdo.





Rompen el Consulado y el Cultural

Parece un aviso del día de los Inocentes, pero no. Resulta que luego de más de 68 años de colaborar como uno mismo, el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara rompió su relación institucional con el Instituto Cultural Mexicano-Norteamericano de Jalisco AC, porque el consejo de este último no aceptó un proceso externo de revisión de buenas prácticas que pedía la representación diplomática. El plazo dado para hacerlo era el pasado 30 de septiembre, lo que no ocurrió, por lo que “sin la capacidad de verificar estándares de rendición de cuentas financieras y de transparencia requeridos para todos los socios del gobierno de los Estados Unidos en el extranjero, el Consulado General se ve imposibilitado de continuar la larga relación que tenían establecida”, según la versión del Consulado.





Reparte Fernández Noroña

El que estuvo ayer en Guadalajara para tirarle a todo mundo fue el ex diputado Gerardo Fernández Noroña, quien no dejó mono con cabeza de los políticos de Jalisco. Despotricó en contra del diputado independiente con licencia, Pedro Kumamoto, porque, pese a que él se había manifestado en contra de los políticos chapulines, el propio Kuma dejó la curul local para buscar ser senador. Y de pasadita Fernández Noroña fustigó al alcalde tapatío, Enrique Alfaro, a quien dice ver de la mano del ex rector Raúl Padilla. Esto, consideró, complicará que se replique localmente un frente opositor, por lo mezclado de los intereses del líder de MC en Jalisco.





Se hará la indispensable

El aspirante presidencial por el PAN, ex canciller y actual rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez, también estuvo en Jalisco y comentó de una posibilidad en la carrera por la presidencia de la república. Apuntó que la salida de Margarita Zavala del albiazul estaría buscando ganar notoriedad para que, empezando el 2018, ella pretenda ungirse como la única que puede ganar la silla si se le suma el Frente opositor que ahora integran el PAN, PRD y MC. Ya veremos si le atina.