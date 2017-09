Función Sabatina

LA ESTELAR

Servando Sepúlveda Vs. Enrique Dueñas

¡Cierren las puertas, señores! Que el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, se enfrentará al Observatorio Ciudadano del Transporte, que encabeza el especialista Enrique Dueñas, y a otras organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios, de Jesús Medina, que se oponen rotundamente a que entre en vigor la tarifa de 9 pesos en la primera ruta empresa Artesanos-Tlaquepaque. La Semov ya dio el banderazo al incremento para que se empiece a cobrar mañana en esa ruta, pero los opositores a la medida están dispuestos a tomar diversas medidas, incluso legales, para tratar de revertirlo. Ya veremos quién gana.

***

ÚLTIMO ROUND

Sin declinaciones

Como le adelantamos, los aspirantes priistas a la Presidencia Municipal de Zapopan se reunieron ayer en un tradicional restaurante del centro histórico de esa demarcación para –según la versión oficial- hablar de cómo mejorar a ese municipio, aunque la versión extraoficial habla de que fue un primer encuentro para saber quién declina y a quién apuntalan. Allí estuvieron el senador Jesús Casillas, el regidor Salvador Rizo, el ex dirigente Abel Salgado, el secretario de Salud, Antonio Cruces, el ex diputado Jaime Prieto y el ex regidor Enrique Torres, pero a final de cuentas no quedó claro quién se baja y a cambio de qué… ¡perdón! quien sacrifica sus legítimas aspiraciones por el bien de tooodos los zapopanos.

Se acusan PRI y MC

Por cierto, la dirigencia estatal del PRI acusó a su homóloga pero de Movimiento Ciudadano, de “aferrarse” al financiamiento público y de lucrar con los sismos recientes, porque la carta enviada por MC al INE, a nivel nacional, solo habla de que se retengan sus recursos de octubre, en lo que se define cuál será la cuenta bancaria para depositar al Fondo Nacional de Reconstrucción, pero solo lo del mes de octubre. Ya representantes de MC han asegurado que sí renunciarán a todo y que ellos lo habían propuesto desde hace diez años, antes que la dirigencia del PRI hiciera lo mismo.

Llamado al Fiscal

La Comisión Estatal de Derechos Humanos constató que a los detenidos en la Calle 14 los dejan esposados por horas en “La Jaula”, a la intemperie, y que no se les permite ir al baño. Así que la CEDHJ emplazó al fiscal Eduardo Almaguer a que disponga de instalaciones dignas para los retenidos.