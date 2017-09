Función Sabatina

LA ESTELAR

Morena Vs Michel

Aunque con guantes de seda y tras bambalinas, pero de que hubo pelea la hubo. Ayer se formalizó lo que ya se sabía: que el empresario Enrique Michel declinó a ser precandidato a la gubernatura por Morena, pero no fue por nada. Y es que la fastuosa fiesta de cumpleaños de Enrique Michel, en la que se vistió de rey, molestó sobremanera a Andrés Manuel López Obrador, y para pronto en Morena comenzaron a hacerle la vida de cuadritos al empresario quien terminó por tirar la toalla, no sin antes acusar que algunos lo traicionaron. Así que todo pinta que la nominación a Jalisco, por Morena, será de otro empresario, el farmacéutico Carlos Lomelí.

***

ÚLTIMO ROUND

¿Candidato del Parlamento?

Y mientras algunos declinan al ver que no traen apoyo de sus dirigencias, hay otros que siguen aspirando a una candidatura sin tener partido. Dicen que en una situación parecida se encuentra el dirigente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, quien supuestamente aspira a ser considerado en la carrera por la alcaldía de Zapopan, según personas enteradas. Cuentan que hace un par de años intentó acercarse a los líderes de Movimiento Ciudadano para ver si lo apuntaban en la ex Villa Maicera, pero no pudo llegar a Alfaro. Ya veremos si ésta es la vencida.

Hermosillo anda muy activo… en Morelos

Desde el martes pasado no se ha visto en Guadalajara al diputado local Alejandro Hermosillo. Ese día, el legislador emecista se fue a la Ciudad de México para apoyar una exigencia de su correligionaria jalisciense Verónica Delgadillo, y estando por allá le agarró el temblor de 7.1 grados Richter, pero no se preocupe, no le pasó nada, aunque lo que sí hizo fue quedarse por allá para apoyar en la distribución de ayuda. El jueves andaba en Morelos repartiendo víveres, incluso junto con al menos uno de sus asesores. Todo eso muy bien, salvo que la actividad legislativa en el Congreso local ha continuado, incluso con sesiones plenarias en las que no ha participado Hermosillo.

Ya estaban sobre el alcohol

El domingo pasado el gobierno del estado y los ayuntamientos metropolitanos anunciaron con bombo y platillo cuatro puntos que, llamaron, sería la nueva estrategia para combatir la inseguridad y la delincuencia en la ciudad, entre ellos pusieron el homologar los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, pero resulta que los gobiernos municipales ya estaban trabajando en ello desde tiempo atrás. Incluso, en Zapopan traen la propuesta de que los bares cuenten con alcoholímetros para que sus clientes lo usen al salir y estén conscientes del riesgo que implicaría manejar así.

No le han probado “culpabilidad”

Por cierto, habrá que ver si el homologar horarios en la venta de bebidas embriagantes reditúa en un descenso en los índices de criminalidad, pues los delitos que más han repuntado son los homicidios dolosos así como los asaltos en vía pública y a negocios, y hasta ahora ni los Ayuntamientos ni la Fiscalía General del Estado han aportado elementos que relacionen directamente al consumo del alcohol con esos ilícitos. Y ya estamos a un día de que se cumpla la semana en la que, dijeron, deberían notarse algunos resultados y así como que un súper cambio no se ve aún.