Función Sabatina

LA ESTELAR

AMLO vs Alfaro

Dicen que cuando se pelean las comadres ¡salen las verdades! Quién sabe si esto aplique tal cual, pero de que se conocían muy bien, de eso no hay duda. Porque sí llamó la atención el grado del desdén y coraje del dirigente nacional de Morena y aspirante presidencial en contra del alcalde tapatío, su ex aliado en muchas batallas. Apenas le preguntaron del tapatío y el tabasqueño se soltó llenándolo de descalificaciones: de falso, incumplido, demagogo y de estar aliado ¡con Carlos Salinas y Vicente Fox y hasta con Aristóteles Sandoval! Ante el embate de AMLO, Alfaro apenas descalificó a su ex (aliado, claro), aunque se refirió a él como un político decadente. Y apenas vamos empezando...

***

ÚLTIMO ROUND

“Kuma superstar”

El diputado independiente Pedro Kumamoto debutará en la pantalla grande, y no como como entrevistado o con algún anuncio de su proyecto político, sino en un documental sobre su vida, enfocado principalmente a su trabajo político que lo hizo ganarse una diputación local apoyado por Wikipolítica. El propio legislador independiente compartió en sus redes sociales un avance de “Ocupante”, que da cuenta del inicio de su proyecto y de su campaña en 2015, y que es dirigido por Luis Landívar. Este adelanto busca donativos y aportaciones para terminar el documental, pues ya reunieron 100 mil pesos, pero falta un poco más.

.Vetos y “vetadores”

Un fuerte revuelo causó el que los diputados del Congreso local no hayan incluido en la Comisión de Selección a ni un solo perfil relacionado con el Iteso. Como se recordará, se habían anotado no solo el rector sino también otros académicos de muy reconocida e intachable trayectoria y ninguno quedó, lo que fue leído como un veto a esa institución de parte de los legisladores. Y aunque la propia institución ya salió ayer a avalar la integración de la Comisión, lo cierto es que los legisladores de Movimiento Ciudadano y PRI (que llevaron mano en este tema) se cobraron algo que creyeron les debían…

“...Ahora resulta”

La agrupación Hagamos es la que había alzado la voz públicamente para cuestionar que se hubieran apuntado sacerdotes para buscar integrar la Comisión de Selección. Su dirigente, Enrique Velázquez, lo hizo apenas comparecieron los interesados hace dos semanas, y ahora que los diputados excluyeron a todos los ministros de la religión mayoritaria mandaron un comunicado para exigir que los diputados justifiquen el por qué seleccionaron a los nueve notables y por qué no a los demás. Por lo pronto, el coordinador de MC y abrupto nuevo presidente del Congreso, Ismael del Toro anda gritando a los cuatro vientos que no tienen nada en contra del Iteso ni de cualquier otro rector de universidad religiosa, pero “por sus votos los conoceréis”, diría Porfirio Muñoz Ledo.