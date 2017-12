Función Sabatina

LA ESTELAR

Alejandro González vs Hugo Eric Flores

En esta ocasión más que una pelea es una petición entre personajes del Partido Encuentro Social (PES), por un lado Alejandro González Murillo como máximo representante de esta corriente política en Hidalgo y Hugo Erick Flores, dirigente nacional. Ya todos saben que el PES apoyará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al Partido del Trabajo (PT) en las elecciones presidenciales de 2018, sin embargo en Hidalgo no será así y González Murillo pidió respeto a esta decisión, si bien la dirigencia nacional no ha mostrado descontento por esta postura, si se comentó de cierto roce por la misma razón, no se abrió brecha como tal entre ambas partes, pero se dejó claro que Hidalgo se cuece aparte en el PES. Esto se refuerza con la posible alianza con Nueva Alianza o el Verde aquí en la entidad para los próximos comicios así que a Hugo Eric Flores no le queda otra más que mantenerse al margen en esta entidad.

***

ENTREVISTA FICTICIA

A Sergio Islas le fue bien con la sentencia que se ganó por negociaciones indebidas, aquí una serie de preguntas y respuestas al respecto

¿CÓMO SE SIENTE CON LA DEFINICIÓN DE SU CASO?

Me siento tranquilo, yo sabía que con el nuevo sistema la iba a librar, dos años en casita me van bien.

¿CUÁNDO REGRESARÁ LOS 77 MILLONES DE PESOS?

Deja que se me venza el plazo, los metí a uno fijo, pero ya con los intereses me conformo.

¿ Y SUS AMIGOS QUÉ LE DICEN ?

Que no salí bueno para las escondidas, no les entendí pero no importa.

¿PIENSA EN REGRESAR AL SERVICIO PÚBLICO?

Deja que pase mi inhabilitación y me gustaría regresar, ya traigo más colmillo.

***

SOLO 4.8 MDP

Recolección de basura en Pachuca. La recolección de desechos en la capital genera un gasto mensual de 4.8 millones de pesos al ayuntamiento, es decir 57.6 millones al año y cómo no si nada más son 350 toneladas diarias de desperdicios.