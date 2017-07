Función Sabatina

LA ESTELAR

Alejandro Olvera vs Omar Martínez

Esta semana se dio una pelea sobre el tema de la mesa de diálogo político para las reformas electorales en la entidad y es que Omar Martínez Escamilla, representante del Movimiento de Regenaración Nacional en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, señaló que este organismo debería crear una comisión especial para participar en las mesas políticas con gobierno y partidos, lo anterior prendió al abanderado de Movimiento Ciudadano, Alejandro Olvera Mota, quien respondió con un recto a la quijada al señalar que Morena no debería opinar de estos temas cuando ni siquiera participa en ellos, ya que su partido no ha acudido al llamado de la Secretaría de Gobierno y prefieren hacer sus propios foros de consulta. Los dos personajes se midieron en el ring del IEEH y al parecer no pasó a mayores y no habrá segundo round, el primero y único fue naranja, dicen.

***

DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Presumen que los aparatos para medir la calidad del aire son tan buenos que hasta te dicen qué gases hay y a qué huele cada zona; aquí ejemplos

San Bartolo. Hay ozono y huele a muerto, lo mismo que en Tizayuca, dicen.

Cubitos. Aires de frescura con matices de pura hierba verde y algo de solvente.

Centro. Algo de smog en la mañana, pero con aroma como a pan.

Mirador. Buena calidad, corrientes continuas y huele a cuero quemado, aseguran.

***

ARROPADO

Leoncio Pineda. El dirigente estatal del PRI fue muy bien recibido en Tepeapulco, municipio del que fue alcalde en 2009, en donde tomó protesta a la nueva dirigencia local del tricolor en un evento en el que tardó casi 2 horas en saludar y tomarse fotos con los priistas.