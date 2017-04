Función Sabatina

LA ESTELAR

Ramón Flores vs Encarnación Ortiz

Esta semana nuestro cuadrilátero estelar presenta la que denominaremos “Función del Despecho”, pues se enfrentan cara a cara (o espalda a espalda, según lo quiera usted ver) el líder estatal del PRD, Ramón Flores, y el ahora ex secretario general del sol azteca en Hidalgo, Encarnación Ortiz, quien con bombo y platillo será ungido como nuevo integrante de Morena por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Como era de esperarse, los perredistas hidalguenses manifestaron su encono ante el asunto y Ramón, ni tardo ni perezoso, suspendió las funciones de Ortiz Ramírez, quien desde hace bastante tiempo ya dejaba ver sus intenciones de abandonar las huestes del PRD para buscar el fortalecimiento de la izquierda que tanto ha anunciado el Movimiento de Regeneración Nacional en su intención de conquistar la presidencia de México en el 2018. Por lo pronto, Encarnación y el ex presidente municipal de Huazalingo, Héctor Martínez, así como el ex diputado federal Miguel Ángel Peña, corrieron la misma suerte y salieron por la puerta trasera del Partido de la Revolución Democrática para llegar como investidos de lujo a las filas de Morena. Eso no les quita los raspones y moretones que les dejó esta abrupta despedida colectiva.

***

ENTREVISTA FICTICIA

La diputada Liliana Oropeza fue a Estados Unidos a pedirle al vicepresidente Mike Pence y compañía respeto a los migrantes

¿QUÉ PENSÓ CUANDO VIO A PENCE DE FRENTE?

En sacarme una selfie, no espera, esa sí me la saqué; bueno, decirle que respete, que no hay derecho.

¿SUPONEMOS QUE EN INGLÉS?

Of course, my little grasshopper.

¿CUÉNTENOS, QUÉ MÁS COMENTÓ EN LA REUNIÓN?

Que pensaran en las consecuencias de no tener migrantes que hagan los trabajos que ellos aborrecen.

¿HONESTAMENTE, CREE QUE LE HAGA ALGÚN CASO?

Yo creo que sí, se ve que es buena persona en el fondo, aunque se cubra su cabeza con un cono, no sé por qué lo hace.

***

ALCOHOLISMO

NOS GUSTAN LAS CRUZADAS. En Hidalgo sí que sabemos de “empinar el codo” ya que el alcohol es la principal droga lícita que se consume en la entidad, según autoridades, la segunda es la mariguana.