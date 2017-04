Función Sabatina

LA ESTELAR

Luis Baños vs Esteban Ángeles

Si tuvimos hasta cuatro ediciones de la rivalidad “Pacquiao vs Márquez”, ¿por qué no habría un “Luis Baños vs Esteban Ángeles, parte II”? Y es que antes de salir de vacaciones, el diputado panista no se guardó las ganas de insistir en la desaparición del muchas veces agraviado Consejo Consultivo Ciudadano, tal vez porque su actual dirigente ya anunció que no buscará la reelección al frente del organismo y el legislador blanquiazul pensó que era buen momento para volver a poner el dedo en la llaga al acercarse el fin del periodo de don Esteban como presidente del CCCEH. Hace unos días, al pedirle su opinión acerca de la propuesta del coordinador de la bancada blanquiazul en el Congreso local, Ángeles Cerón dijo que solo se trataba de una “puntada” del diputado y que está plenamente justificada la existencia del Consejo al trabajar en favor de la ciudadanía hidalguense, pero lo cierto es que cada vez cobra más fuerza la petición de desaparecer a esta organización no gubernamental, precisamente porque Luis Baños le achaca que es más gubernamental que nada.

***

¡AL AGUA, PATOS!

Queridos amigos, recuerden que hoy, Sábado de Gloria, está prohibido desperdiciar agua. Además, estamos en plena temporada de estiaje, por lo que les recomendamos hacer uso de toda su imaginación para disfrutar de la frescura de un buen chapuzón sin necesidad de pagar miles de pesos en un paquete vacacional y al mismo tiempo, ser responsables con el uso moderado del vital líquido.





***

OTRO VIACRUCIS

Encarnación Ortiz, ex secretario general del PRD en Hidalgo, vivió su propio calvario con una semana de anticipación. Fue el pasado domingo, cuando recibió la “bendición” de López Obrador como nuevo militante oficial de Morena, pero los abucheos y reclamos de propios y extraños ensombrecieron su entronización.