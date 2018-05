Función Sabatina

LA ESTELAR

Amado Cazares vs Jorge Miguel García

Esta semana le llovió duro al ex diputado panista Jorge Miguel García Vázquez, actualmente en Morena, por el presunto endeudamiento con su ex partido político por una buena cantidad de dinero, a la par que le llamaron “hijo mal agradecido”, por lo que la contienda de este semana gira en tono blanquiazules en el ring. Por principio de cuentas Amado Cazares Pérez, actual secretario de Acción Nacional con funciones de presidente, dio una lista de militantes y ex militantes morosos por varios millones de pesos por concepto de cuotas partidistas y gastos de campaña sin comprobar, entre los mencionados esta el actual adherido a Movimiento de Regeneración Nacional, Jorge Miguel a quien envió golpes directos por su chapulinesco cambio al partido de AMLO. Cazares lo tacha de malagradecido por la oportunidad que recibió y el posterior abandono de la bancada panista en el Congreso, además le echó en cara que debe cuotas.

***

MÉXICO EN MEMEGRAFÍAS