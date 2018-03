Función Sabatina

LA ESTELAR

Daniel Andrade vs Julio Menchaca

Esta semana la pelea está con todo en el ring político de la capital, por un lado está Daniel Andrade Zurutuza, presidente del Partido Encuentro Social y por el otro, Julio Menchaca Salazar, precandidato a la Senaduría por Movimiento de Regeneración Nacional. Los golpes ya son directos y con la mayor fuerza posible ya que Andrade comentó que Menchaca es un oportunista de primera y que el partido que lo arropó no tiene una estructura real en la entidad, sin duda un gancho al hígado para el ex priista Menchaca, pero éste no se quedó callado y con fino recto a la mandíbula exigió la renuncia de todos aquellos que se aprovechan del PES para caprichos y metas personales ya que, recordemos, Encuentro Social va a nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador. En fin, ambos personajes seguramente seguirán con sus dimes y diretes, mientras tanto sus partidos políticos libran sus propias batallas.

***

MEMES NO PERDONAN LA SIMULACIÓN