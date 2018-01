Función Sabatina

LA ESTELAR

Abraham Mendoza vs Moisés Jiménez

Esta semana se dice que hubo una pelea clandestina en la capital, aseguran que en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Abraham Mendoza está perdiendo poder dentro del organismo ante el arribo del ex líder magisterial, Moisés Jiménez, se comenta que, de entrada, Mendoza Zenteno tuvo que ceder a las peticiones del profe para lograr la adhesión de el capital político que aún maneja el ex dirigente del SNTE, además se han presentado más personajes que han chapulineado de otros instituto políticos por lo que, comentan hay una pugna interna en Morena por estas razones. Sea o no sea verdad, la llegada de Moisés si era una diferencia en ese partido, pero para muchos la pregunta es: ¿estamos ante el nuevo dirigente de Morena en la entidad? El resultado se verá en las elecciones venideras que pintan interesantes tanto local como federalmente.

***

RECUERDOS PERDIDOS

Las tres imágenes son solo el recuerdo de tres cantinas que han dejado de existir en la capital hidalguense para dar paso a la modernidad, El Paraíso, El Surtidor y Reyna Xóchitl.