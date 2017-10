Función Sabatina

LA ESTELAR

Hugo León Cruz vs Luis Reyes González

Que en Pachuca hay una lucha interna entre diversas dependencias del ayuntamiento de Pachuca con la Secretaría de Administración, comentan que en son varias las oficinas que no están de acuerdo con las nuevas disposiciones de Servicios Generales, una de ellas es Protección Civil en la que su titular, Hugo León Cruz, se encuentra molesto ante la orden de racionar su gasolina, dicen que llegó una orden de la secretaría que encabeza Luis Reyes González, para limitar los apoyos, así como entregar bitácoras semanales de sus acciones y los viernes como único día de carga en una estación específica. Las nuevas medidas han molestado a más de uno pues presuntamente ya existen casos en los que no se brindó la atención por la falta de hidrocarburo; sea cual sea la pugna entre Protección Civil capitalina y Servicios Generales deberán superarla sobro todo por lo estratégico de la primera.

***

ENTREVISTA FICTICIA

Amigo lector le traemos una exclusiva con el escurridizo nuevo director de Bomberos de Hidalgo, Saúl Márquez Guevara.

¿Qué novedades aportará al H. cuerpo?

Tengo experiencia en desaparecer cosas, en este caso serán incendios, eso lo deberán aprender los muchachos.

¿Ya escogió habitación en el cuartel?

Tengo una con vista a la Esperanza para que me recuerde que aún la debo tener para durar años aquí.

¿Cómo vio al personal?

Están bien alimentados los muchachos, tanto asado les ha hecho bien.

¿Qué le diría a su antecesor?

Que no se ponga triste, aquí le cuidaré bien el changarro, voy a traer a los muchachos a raya.

***

Se la baño

La Secretaria estatal del Movimiento Territorial, Adriana Flores, no conoce de lealtades ya que luego de perder contacto con sus ex jefes ahora le da por exhibir sus fotos con personajes de otros grupos políticos como Eruviel Ávila. ¿Acaso no sabrá que el ex gobernador llegó a quitar una pieza de Bucareli al PRI de la CDMX? No cabe duda que aún es inexperta.