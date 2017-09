Función Sabatina

Antonia Zavala vs Alfonso Delgadillo

Que en Tepeapulco existe un pleito entre la funcionaria municipal Antonia Zavala y el edil Alfonso Delgadillo por aguinaldos que no le pagaron a la primera durante su paso por el ayuntamiento en la administración de Alberto Franco, aseguran que hay una demanda en curso con la que Antonia pretende “recuperar” lo que le pertenece. Dicen que este personaje aún labora en el ayuntamiento por invitación del actual presidente municipal por lo que esta querella, dicen, es un golpe bajo y a traición por no tener conciencia y desistirse de sus pretensiones. Por cierto existen por lo menos otras cuatro demandas por la misma razón contra el ayuntamiento ya que Alberto Franco no pagó aguinaldos a varias mujeres que se desempeñaron durante su gestión.

ÁNIMOS A LA MEXICANA

FERIA 2017

El inicio de la Feria San Franciso Pachuca Hidalgo 2017 trajo buen augurio al estado por la gran afluencia en su primer y segundo día, esto pese a quienes se efuerzan en denostar y hacer ver las cosas como no son con falsas noticias en redes sociales.