Función Sabatina

Moisés Ramírez vs Fernando Miranda

Que en el municipio de Tepeji del Río, el alcalde Moisés Ramírez le echó bronca a su antecesor, Fernando Miranda Torres, por la multa que deberá pagar el ayuntamiento ante instancias federales por malos manejos de residuos sólidos, la sanción proviene desde aquellos años en los que Miranda dirigía Tepeji y nunca hizo frente para saldarla, ahora es Moisés Ramírez el que deberá pagar los platos rotos, por lo que la pelea de la semana no se hizo esperar. Lo que más le molestó al actual presidente es que su administración tendrá que reetiquetar recursos para saldar la deuda lo que afecta el gasto operativo de Tepeji, del anterior alcalde ni sus luces e inclusive comentan que ya ni vive ahí. No cabe duda que las herencias malditas de los ex presidentes municipales se pagarán caro en muchas regiones del estado, incluida la capital del estado.

***

EJEMPLOS DE SOLIDARIDAD

La mayoría de la veces las personas que menos tienen son las que más dan; México es un país con gente que no se raja y que lucha

***

SE APROVECHAN





BAR APROVECHA. En las redes sociales el bar “Element” te invita a que cambies un shot por víveres para damnificados del sismo, además habrá barra libre y “no cover” para mujeres, ya no sabe uno si el fin es sin dolo o sólo se aprovechan.