Función Estelar

LA ESTELAR

Pedro Solares vs Rufino León Tovar

Durante la semana se tocó el tema de las concesiones del trasporte público en su modalidad de taxis. Los choferes de inmediato le brincaron al ring para defenderse del presunto acoso de los inspectores de la Secretaría de Movilidad y protestaron en las oficinas de la dependencia. Pedro Solares, uno de los principales líderes de este gremio y que aglutina a modo de monopolio más de 50 rutas de transporte, estuvo al frente para acusar que en la Semot no hacen bien su trabajo, pero el meollo del asunto es que se abordó el problema de los permisos para brindar servicio de taxi y se transparentará el padrón para saber realmente a quién pertenecen, eso fue lo que no les gustó a los acaparadores de permisos que se llevan jugosas ganancias por la cantidad que tienen, por esta razón se manifestaron, porque les tocan su mina de oro que han mantenido al amparo de gobiernos anteriores. Rufino León, secretario de Movilidad ya advirtió que no habrá tolerancia y se dará a conocer la lista completa.

***

A PROPOSITO DE BICITAXIS

En Pachuca contemplan la posibilidad de permitir bicitaxis, aquí algunas ideas para los emprendedores de la capital hidalguense

***

ZAPOTLÁN

Que quien a un año de su gestión como alcalde ha logrado obtener una antipatía general en su municipio es Erick Islas Cruz, edil de Zapotlán de Juárez. En San Pedro Huaquilpan la gente ya amagó con tomar acciones por la inseguridad y para muestra un botón: patrullas en el lienzo charro donde nadie las necesita.