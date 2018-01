Violencias de 2018

Las violencias por homicidios que incluyen degüellos de niños y adultos mayores se acompañan a la par con las violencias legales y las violencias implicadas en la impunidad y las colusiones. Este siglo ha sido terrible en el país mexicano.

Por supuesto, se integran pandillas efímeras o permanentes, más conocidas como partidos políticos. Ninguna organización partidaria podría ufanarse de la limpieza en la actuación de sus miembros.

El gobierno de Javier Corral en Chihuahua ha operado deteniendo y consignando a personas afincadas con el estado norteño, aunque las bandas trasnacionales de la delincuencia organizada son factor poderoso muy activo.

En Chihuahua han caído 14 personas, las más de ellas acusadas de presuntos y probables desvíos del nefasto gobierno de César Duarte.

Las colusiones son múltiples y con hipocresía quieren hacer creer que la rapiña es solo de funcionarios estatales. Lo cierto es que en el caso chihuahueño hay colusión con burócratas estatales, tres empresarios y un ex diputado de Movimiento Ciudadano. Se incluyen a dos directores del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en los niveles estatales y federales.

Todos son acusados del delito de peculado agravado y hasta la fecha cinco han sido sentenciados y nueve enfrentan un proceso penal. Cayó Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte del estado; fue sentenciado a cuatro años de prisión por peculado agravado sin derecho a libertad condicional.

Los más de estos políticos integran el PRI, para el cual se desviaron 246 millones de pesos, empleados en las campañas del mismo partido en 2016 a través de simulación de contratos.

Las mujeres no se escapan a esta delincuencia política. Karla Areli Jurado, ex directora administrativa de Educación, Cultura y Deporte, fue condenada a tres años de prisión. Lo mismo ocurre con Gerardo Villegas, ex director general de Administración y Hacienda, y Antonio Enrique Tarín, de la misma oficina.

Javier Garfio, ex secretario de Comunicación y Obras Públicas, fue sentenciado a tres años de prisión, pero obtuvo libertad condicional bajo fianza.

Fernando Reyes recibió 2.4 millones de pesos de parte de Duarte para votar a favor de una bursatilización de bonos carreteros. Cumpliría pena de tres años de prisión, pero por el pago de una fianza se le otorgó libertad condicional.

Decíase que la inversión privada se hace la loca y acusa solamente a los políticos de los delitos señalados; sin embargo, Germán Lezama purgará tres años de prisión por el delito de peculado agravado al simular contratos de prestación de servicios.

El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, hizo saber que van por más involucrados en actos de corrupción: “Hay todavía un número importante de carpetas en proceso de investigación, alrededor de 40, y otras investigaciones en proceso”.

También Roberto Borge, el ex gobernador de Quintana Roo, ha sido uno de los atrapados, vinculado a proceso por lavado de dinero. Por temor a que se pueda fugar, se le dictaron seis meses de prisión preventiva. Bola de rateros cínicos.