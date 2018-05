Más del "Trumpudo"

Las indagaciones en torno a los candidatos presidenciales han indicado que la ventaja y preferencia por Andrés Manuel López Obrador es la mayor. Le sigue Ricardo Anaya y el candidato priista José Antonio Meade, quien sube y baja.

La presencia electoral posible de más de 6 millones de jóvenes que votarán por primera vez en el próximo proceso podrá dar algún aumento para AMLO, según algunos creen o quieren.

Se ha hecho saber que el líder actual de las encuestas presidenciales ha crecido en el norte del país. En tiempos del gobierno de Calderón se emprendió la captura del presunto líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien se fugó a Canadá y ahora resulta seguidor de AMLO.

Se ha repudiado que los encuentros públicos entre los precandidatos no aborden los temas que podrían ser de interés de quienes atienden a las elecciones. Las prioridades y abordar los hechos clave ahora: las políticas antinmigrantes del ya conocido xenófobo, antimexicano, idiotizado, el presidente Donald Trump.

Entre las medidas anunciadas para abordar los asuntos de la inmigración, lo que se sabe es que se podrían dar recursos a la protección consular. La profesora Alexandra Délano, de Estudios Globales de la Universidad The New School de New York, también alude a la representación política de los mexicanos en el exterior.

Ante las posibilidades muy dichas de que López Obrador sea el candidato presidencial triunfador, se habla de la batalla inevitable e imprescindible frente a Donald Trump, quien menosprecia y ataca a México y a los demás países que arrojan miles de aspirantes para conseguir trabajo y estancia en Estados Unidos de América.

Las querellas que suscitan las posiciones del Trumpudo imponen repudios por su ignorancia y menosprecio no solamente de su vecino sureño, sino que llega peligrosamente a conflictos como el de Irán, que también obliga a una atención fuerte.

Los reproches presentados por la cancillería mexicana han sido rotundos y ningún partido ha dejado de execrar al mequetrefe yanqui que ahora gobierna.

Bien están estas declaraciones de Luis Videgaray: “Las afirmaciones del mandatario estadunidenses son absolutamente inaceptables, ya que generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana, independientemente de su situación migratoria”.

Quiso corregir el pato Donald la idiotez que dijo “no son personas, son animales”, diciendo que se refería a los pandilleros de la Mara Salvatrucha. Tampoco se admite su afirmación de que México no hace nada en materia migratoria.

He aquí otra muestra de su imbecilidad: “Estamos sacando gente del país, no te creerías cómo es de mala esta gente”. Malos tiempos frente al cretino y buenas réplicas de todos los partidos mexicanos.