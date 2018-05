más mentiras que Pinocho

Según un artículo de la revista PROCESO de esta semana, Ricardo Anaya y su esposa no pueden explicar la procedencia de 28 millones de pesos en sus cuentas de banco. Eso resulta muy grave. Durante su campaña presidencial, Ricardo Anaya se ha caracterizado por manipular y editar la información: habla de libros que no existen, altera estadísticas, omite información y tergiversa datos intencionalmente.

No se trata de ganar la presidencia a toda costa, ni “haiga sido como haiga sido”. México ya pasó por eso y conocemos de sobra los resultados.

Desde mi perspectiva, la elección no es entre los dos punteros de las encuestas, como podría parecer, sino entre un sistema corrupto que busca su continuidad bajo cualquier color; y una sociedad civil cada vez más escéptica y vulnerada que merece decidir sobre su futuro y sus recursos materiales y humanos. En el colmo del cinismo, Ricardo Anaya se ha atrevido a mentir en los dos debates frente al país entero. No lo digo yo, la información puede corroborarse en verificado.mx, dénse una vuelta en frío ¿Porque habríamos de creerle a Anaya que no lavó esos 28 millones mientras ocupó cargos públicos?





¿Se acuerdan que Calderón

ganó así ”como haiga sido”

jurando que en su partido

no existía la corrupción?

¿Que después de la elección

salió a flote el cochinero?

Hay que hurgar el lavadero

en el Anaya se esconde

para que explique de dónde

sacó todo ese dinero.





Baila el hijo de Gepetto

como si estuviera vivo

y en sus mentiras percibo

sólo faltas de respeto.

Como Enrique Peña Nieto

va derechito al abismo

es parte de un mecanismo

corrupto, turbio y gandalla

ése candidato Anaya

no es sino PAN con lo mismo.





Depositaron millones

en la cuenta de su esposa

de manera sospechosa

y en muy turbias condiciones.

Son muchas aportaciones

de dudosa procedencia,

Anaya, actúa con congruencia

y hazte tú mismo un favor:

si cometiste un error

haz frente las consecuencias.





¿Qué defiende quien defiende

lo indefendible de Anaya?

Hay, detrás de lo que él calla

una corrupción que ofende.

Hoy México entero entiende

que es un manipulador,

podrá decir el señor

más mentiras que Pinocho

pero este 2018

le va a ganar Obrador.













cortandorabanos@yahoo.com