Para nadie es novedad que 2017 inició con un “gasolinazo” que puso a $15.99 el litro de Magna, a $17.79 el de Premium y a $17.05 el de diesel. Estos aumentos, sin embargo, son apenas la antesala de lo que podría venir después del 3 de febrero, pues según el plan de “flexibilización” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de esa fecha se registrará un nuevo incremento, y conforme se liberen los precios de los combustibles en cada una de las 90 regiones en las que la Comisión Reguladora de Energía dividió al país, el movimiento de precios será diario. En esta columna, comenzamos el año con un poco de humor frente a la desgracia.



No me preocupa que pida joyas,

fue mi primera prueba de amor

todo el catálogo de Christian Dior

aretes finos, dijes y argollas.

Lo que me trae como las cebollas

y ahí sí de plano que pido esquina,

-no es todo el lujo que le fascina:

oro, diamantes, blogs de diseño-

lo que en las noches me quita el sueño

es que le gusta la gasolina.



Gasto en desfiles y pasarelas

todo mi ahorro por darle gusto,

tres cirugías lleva en el busto

dice que somos almas gemelas.

Ya le pedí prestado a mi abuela

y a los amigos de la oficina

pero me tiene casi en la ruina

inapetente, viendo borroso,

y a las orillas de un tic nervioso

que a ella le gusta la gasolina.



No se conforma con cualquier cosa

nunca su antojo tiene reparos:

suele cenar en lugares caros

salió de plano muy caprichosa.

Iba a pedirle que sea mi esposa

o de perdido mi concubina

porque clavada traigo la espina

de sus encantos y sus embrujos

pero en el colmo de tantos lujos

a ella le gusta la gasolina.



“Puedo pagarte viajes a Francia

Mónaco, Londres, Tokio o Dubai,

pide, Princesa, que aquí es donde hay,

yo soy el cuerno de la abundancia.”

Le dije ayer con mucha arrogancia

“Vamos a ver la muralla China,

o a bailar tangos en la Argentina”

pero ella dijo “cumple mi sueño:

si de mis besos quieres ser dueño

lléname el tanque de gasolina”.



De nada sirve que me apapache

me haga piojito y que me dé besos

nunca he tenido un millón de pesos

diario circulo a puro huarache.

Que les dé a otros de su toloache

pienso en el fondo de la cantina,

que se consiga de oro otra mina

con sus caprichos tanto me agobia

mejor me busco una nueva novia

que no le guste la gasolina.





cortandorabanos@yahoo.com