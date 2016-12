Polvos de aquellos lodos ( Resumen 2016)

Ya se cayó la rocola

se va el 2016

y como ocurre en el beis

el bat no encontró la bola.

Conectado a la consola

mis décimas acompaño

subo el último peldaño

al compás de la jarana

para cerrar la semana

con el resumen del año:



En febrero vino el Papa

a lanzar unos proverbios

pero creo que por los nervios

se le olvidó Ayotzinapa.

En marzo estuvo Xalapa

más vigilado que Marte

porque decían que a otra parte

se iba el gobernador:

después se cumplió el rumor

y a la fuga se dio Duarte.



En abril todos los ojos

voltearon a Panamá

cuando se supo que allá

estaban llenos de piojos.

Desfalcos, números rojos,

y corrupción evidente

pero no nos cayó el veinte

ni con el BREXIT inglés

de que el mundo está al revés

y Trump llegó a presidente.



Hubo crisis en Brasil

y también hubo olimpiadas

aunque las preseas doradas

se fueron a otro carril.

¿Será un mensaje sutil

de que nos falta el ahínco?

¿Es muy corto nuestro brinco

o dónde están nuestras fallas?

porque hablando de medallas

de oro, Cuba ganó cinco.



Fue un año de lo más cruel

porque partieron de aquí

Cohen, Muhammed Alí,

Umberto Eco, Juan Gabriel.

George Martin, Bowie y Fidel,

pero hubo un golpe rotundo

tan doloroso y profundo

que con nada se mitiga

sin Betsy, sin nuestra amiga,

se volvió más triste el mundo.



En Siria, en Afganistán,

en Irak, Libia y Nigeria

la cosa se puso seria

¿Cuántos desplazados van?

Mientras otros -con champán-

festejan por sus millones

hay honrosas excepciones

que agitan el avispero

pero aquí manda el dinero

no las buenas intenciones.



Hay sueños que se asimilan

lento por su gran tamaño

como lo que ocurrió este año

con el Nobel de Bob Dylan.

Mientras unos se espabilan

hay quien besa su grillete;

de nada sirve que objete

los polvos de aquellos lodos

mejor desearles a todos

¡FELIZ 2017!





