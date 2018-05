Medoro Madera; el “otro yo” de Rubén Blades

Ya está Rubén Blades en nuestro país ofreciendo una serie de conciertos en Guadalajara, Veracruz, Monterrey y la Ciudad de México.

Coincide su estancia con el lanzamiento del documental “Yo no me llamo Rubén Blades”, producido por Abner Benaim, y con el lanzamiento de su nuevo disco “Medoro Madera” que ya ocupa en número uno en las plataformas digitales. Medoro Madera no es otro que un alter ego del mismo Rubén Blades, que suena muy diferente mediante la deliberada impostación de la voz.

El disco, cuya portada muestra un montaje de fotos del propio salsero y del rostro de su padre, es un homenaje de don Rubén y la orquesta de Roberto Delgado a los viejos soneros de Santiago de Cuba, y contiene 6 temas clásicos de los años 20 y 30 más uno de los temas emblemáticos del panameño: Caína. Van estos versos para celebrar la estancia de maestro en nuestras tierras y su permanente esperanza por el futuro latinoamericano:





América está en la ropa

que cuelga del tendedero

y en don Arnulfo Romero

ultimado a quemarropa.

Somos la envidia de Europa

y el ritmo de Blackamán,

el ojo de un huracán

que baila en el mar Caribe

y un continente que vive

más de Salsa que de pan.





Yo sé bien lo que les digo

cantando en la lengua ibérica

florecerá nuestra América

y el tiempo será testigo

de que lentamente el trigo

crecerá dentro del horno,

Yemayá hará su retorno

y moviendo nuestros pies

mostrará que América es

más amplia que su contorno.





Encontraremos la llave

del futuro en el bongó

en la voz de un guaguancó

y en el 3-2 de la clave.

Que no la música no acabe

que suene la melodía,

ya se vislumbra ese día

que engorden las vacas flacas

y al ritmo de las maracas

se concrete la utopía.





No vivimos de migajas

sino con Agua de Luna:

ya América se ha hecho una

bailando Pedro Navajas.

Contamos nuestras ventajas

debajo de una palmera

y sabe la tierra entera

respetar nuestras verdades

cuando canta Ruben Blades

junto a Medoro Madera.









