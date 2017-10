Calaveras 2017 I

TRUMP y Kim Jong-Un

La parca se lamentaba

de su crisis económica:

de tanto usar la guadaña

ya me ven de forma cómica

para darles un buen susto

usaré la bomba atómica.

Dos orates consiguió

peores que Marcel Duchamp

los dos locos le dijeron:

“if you say frog, then I jump”

sus nombres son conocidos:

Kim Jong-Un y Donald Trump.

LÓPEZ OBRADOR

Hoy que todas las encuestas

estaban a su favor,

la Muerte se fue a boncear

y cuando agarró color

dijo riendo, “esta MORENA

es pa’ López Obrador”.

Ya estando en el cementerio

al Peje le cayó el veinte

“Ejto ej un ajunto jerio”

dijo llamando a la gente

“Ni la tumba ej cautiverio

pa’l próximo Prejidente”

PRI

Ya hace mucho que el PRI huele

a indolente ineptitud

por más que salga en la tele

con una nueva actitud

a ese muerto no me duele

echarlo en el ataúd.

Llegó la parca versando

a ritmo de son jarocho

y a PRI le dijo cantando

con acento medio pocho

tu muerte estoy preparando:

será en el 2018.

FRIDA Y PEÑA NIETO

Entre tanto disparate

que después del temblor vi

miré a Frida en un debate

que a Peña le dijo así:

“no hay forma que te rescate

de los escombros del PRI”.

Resígnate -dijo Frida-

y acepta que es la verdad

pronto será tu partida

opina la sociedad:

que no da rastros de vida

ya tu popularidad.

CARMEN ARISTEGUI Y SU EQUIPO

Lorenzo, Julio y Denisse

daban su punto de vista

pero una parca infeliz

de una manera imprevista

ha cortado de raíz

la mesa de periodistas.

A Aristegui la enterraron

pero desde el más allá

volvió y quienes la miraron

la escucharon preguntar

pobres ¿de verdad pensaron

que nos iban a callar?









