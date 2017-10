Cuando la seguridad no cuenta

De lunes a viernes sigo el mismo camino a mi trabajo. Colón, Allende, Comonfort. Si voy en bici Carranza, Mariano López, ITL. Si voy en coche de la Comonfort tomo el Revolución. Entre lluvias y otros bretes he usado el coche estas dos semanas. Seis de los diez días hábiles coincidí en la Colón con el irresponsable conductor de un Versa azul oscuro que circula sin luces. A las seis y medio de la mañana, las luces no sólo son indispensables para ver y ser visto. También son obligatorias.

De poco ha servido que me ponga detrás de él y le suba y le baje las luces. Pitarle con insistencia tampoco ha servido para advertirle que pone en riesgo la vida y la integridad de todos quienes a esa hora ya usamos la calle. El tipo va tan campante a más de sesenta kilómetros por hora, a oscuras en un coche oscuro.

Pero la sexta vez fue diferente.

Quedamos lado a lado en un semáforo. Bajé la ventana y le pedí que prendiera las luces. Me contestó: “no tengo”. Le digo que entonces no debería usar el coche. Me contesta: “tengo que ir a trabajar”. Le señalo que es un peligro y que no debería circular. Me dice muy molesto: “Pudiste verme ¿no?” y arranca a toda pastilla.

En ocasiones pienso que hay muchísimos conductores que pertenecen a la escuela filosófica del solipsismo.

Firmes creyentes que sólo ellos existen y el mundo es un engaño de los sentidos. Lo pienso porque es demasiado común ver cochistas que se comportan como si el mundo fuera de ellos y sólo de ellos.

Luego pensé: si maneja un Versa, un auto que se distingue en el mundo por ser inseguro, quiere decir que no su propia seguridad no le importa.

¿De dónde espero que le importe la seguridad del resto de los usuarios de la vialidad?

Lo hemos dicho antes pero aún así vale la pena repetirlo: #LaVelocidadMata. La estupidez y el valemadrismo también.





