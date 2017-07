Nuestras ciudades atraviesan una crisis de salud pública. Además de la mala calidad del aire, nos está matando la inactividad física que lleva a la obesidad que lleva a enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes.

Investigadores de Stanford publicaron el 10 de julio un estudio global aprovechando los datos provenientes de teléfonos inteligentes de todo el mundo. Aquellos teléfonos cuyos dueños le han instalado un programa para cuantificar la actividad física son una mina de datos de la que se puede conocer la actividad física de sus dueños, clasificarlos por género y edad, aislarlos por ciudad o país y correlacionar esos datos con estadísticas de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas y también con aspectos de planificación urbana.

Encontraron que el mejor predictor de la obesidad es la desigualdad en la actividad física. Esta desigualdad está muy ligada a la diferente actividad física entre hombres y mujeres.

Arabia Saudita o Pakistán tienen una desigualdad mucho mayor que Japón o China. México está a media tabla.

Por otra parte encontraron también que, a mayor caminabilidad de una ciudad, mayor actividad física de la población y menor porcentaje de personas obesas. La caminabilidad se define como lo amigable que es una calle, un barrio o una ciudad para caminar.

Nuestras ciudades, obvio, no son caminables. Falta de bancas, árboles, cruces peatonales seguros y a nivel. Coches estacionados en las banquetas. Vendedores ambulantes. Banquetas en mal estado. Problemas sencillos y baratos de solucionar que las autoridades han descuidado desde hace demasiados años. O no tantos, como es la nefasta y reciente costumbre de subir los coche a la banqueta. Retirarlos de ahí -con grúas y multas- no sólo es de elemental decencia sino de salud pública.

Una propuesta modesta, realizable para quienes rigen los destinos de nuestras ciudades: Hacerlas caminables. Empezar por quitar los coches del territorio peatonal. Nuestras calles no sólo serán más bonitas y agradables. Reducirán el sufrimiento y la muerte que el sedentarismo conlleva.





