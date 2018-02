La bicicleta es muchas cosas. Es un juguete. Es un aditamento deportivo. Es la máquina más eficiente que exista. Es un medio de transporte. Es la máquina del tiempo. En ella, el niño se hace mayor alejándose del control del hogar. En ella, el viejo regresa a su infancia.



Se fabrica con relativamente poco material, de siete a dieciocho kilos de metal y hule.

Por ello su construcción pone menos presión sobre los recursos del planeta que la construcción, digamos, de una lavadora.

Ya ni hablar de un coche.



Si su fabricación tiene una huella ecológica leve, su operación no contamina el aire, no genera ruidos, no exige grandes y costosas infraestructuras (estacionamientos, gasolineras, puentes vehiculares, grandes túneles). Más aún, su operación le reporta un beneficio a quien la usa. Un ejercicio suave, que cualquiera es capaz de realizar, que tonifica músculos y mejora la circulación sanguínea.

Aumenta la capacidad pulmonar e incluso da un color saludable a la piel.



Pero también es un vehículo de paz. Si usted ha tenido la fortuna de conocer otras ciudades, se habrá dado cuenta que una ciudad con peatones y ciclistas es más segura y es más amable. Da más oportunidades a sus habitantes para la interacción y los expone a la otra persona, al otro pensamiento. Cuando uno se mueve pedaleando, se vuelve uno más consciente de lo que te rodea: de la pendiente de la calle, de la textura de la superficie, de la temperatura ambiente, de la intensidad y dirección del viento, de los olores, de los árboles, de los sonidos y de las personas. Todo lo contrario a los trayectos en el capullo hermético de acero y hule que es el coche. En la bici el aislamiento desaparece. Su lugar lo toma la interacción consciente con los otros, con lo otro.



Por todo eso, y más, los ciclistas laguneros celebramos la próxima construcción de una ciclovía bien hecha, segregada en la Calzada Colón en Torreón. Ojalá y se proyecte para conectar con la del Constitución. Que sea la primera de una red que una las cuatro ciudades de La Laguna.





twitter.com/fvaldesp